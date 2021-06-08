آبل آيفون 13 الجديد 2021 بالاسعار والمواصفات Apple iPhone 13

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آبل آيفون 13 الجديد 2021 الذي يترقبه الكثير من الأشخاص، حيث أن حتى الآن لن يتم تقديمه بشكل رسمي ومن المتوقع أن يتم طرحه بنهاية هذا العام، ولكن يتلهف الكثير من الأشخاص من معرفة ما يحمله الهاتف من مواصفات وكم سعره الذي يتم طرحه بالأسواق، وبالأخص بعد أن كثرت العديد من التنبؤات التي تشير لشكله الجديد وما يحمله من مميزات، بالرغم من أن موعد طرحه بنهاية هذا العام ويفصلنا عن طرحه أشهر ولكن كثرة الأخبار والشائعات حول الإصدار الجديد و مواصفات آبل آيفون 13 متداولة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن هنا اليوم لنرد على كافة أسئلتكم فيما يتعلق بمواصفات الهاتف.آبل آيفون 13 الجديد 2021 بالاسعار والمواصفات
من المقرر أن يأتي الهاتف الجديد بأربع إصدارات متنوعة وبترقيات مختلفة بالأخص على كاميرا الهاتف التي يتوفر بها عدسة ذات جودة فائقة بالاتساع لأكثر من ست عناصر مع خاصية الضبط التلقائي للصورة، كما أن سوف يكون شكل الهاتف الخارجي مختلف عن الإصدارات السابقة، والأهم من ذلك أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة.
ويحمل خاصية الدفع الإلكتروني من خلال فيزا كارد أو ماستر كارد، وبه خدمات أي كلود ومزود بوجه زجاجية بإطار مصنع من مادة الألومنيوم كما أنه مزود بزجاج من الخلف، وسوف يتم طرحه بعدة ألوان الأبيض والأسود والاحمر والرمادي والأزرق، كما أنه سداسي النواة وبسعة 6 جيجا بايت، وذكرة تخزين 128/ 256 جيجا بايت، ومزود بخلفية مزدوجة 12 ميجا بكسل، وفلاش ليد رباعي ثنائي وبتصوير بانوراما.
أسعار آبل آيفون 13
- من المقرر أن يتم طرح الهاتف iPhone 13 mini 5.4-inch في المملكة العربية السعودية بسعر 3300 ريال وفي مصر بسعر 17500 جنيه مصري وبالعالم الغربي بسعر 699 دولار أمريكي.
- أما هاتف iPhone 13 6.1-inch في السعودية يتوفر بسعر 3800 ريال سعودي، وبالعالم الغربي بسعر 799 دولار أمريكي، أما في مصر سوف يتم طرحه بسعر 19660 جنيه.
- iPhone 13 Pro 6.1-inch يطرح بالسعودية بسعر 4700 ريال سعودي وفي مصر بسعر 23990 جنيه، وفي العالم بسعر 999 دولار أمريكي.
- هاتف Phone 13 Pro Max 6.7-inch في المملكة بسعر 5200 ريال، وفي مصر بسعر 26900 جنيه بالعالم بسعر 1099 دولار أمريكي.
الوسوم
آبل آيفون 13 الجديد 2021 الذي يترقبه الكثير من الأشخاص، حيث أن حتى الآن لن يتم تقديمه بشكل رسمي ومن المتوقع أن يتم طرحه بنهاية هذا العام، ولكن يتلهف الكثير من الأشخاص من معرفة ما يحمله الهاتف من مواصفات وكم سعره الذي يتم طرحه بالأسواق، وبالأخص بعد أن كثرت العديد من التنبؤات التي تشير لشكله الجديد وما يحمله من مميزات، بالرغم من أن موعد طرحه بنهاية هذا العام ويفصلنا عن طرحه أشهر ولكن كثرة الأخبار والشائعات حول الإصدار الجديد و مواصفات آبل آيفون 13 متداولة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن هنا اليوم لنرد على كافة أسئلتكم فيما يتعلق بمواصفات الهاتف.آبل آيفون 13 الجديد 2021 بالاسعار والمواصفات
من المقرر أن يأتي الهاتف الجديد بأربع إصدارات متنوعة وبترقيات مختلفة بالأخص على كاميرا الهاتف التي يتوفر بها عدسة ذات جودة فائقة بالاتساع لأكثر من ست عناصر مع خاصية الضبط التلقائي للصورة، كما أن سوف يكون شكل الهاتف الخارجي مختلف عن الإصدارات السابقة، والأهم من ذلك أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة.
ويحمل خاصية الدفع الإلكتروني من خلال فيزا كارد أو ماستر كارد، وبه خدمات أي كلود ومزود بوجه زجاجية بإطار مصنع من مادة الألومنيوم كما أنه مزود بزجاج من الخلف، وسوف يتم طرحه بعدة ألوان الأبيض والأسود والاحمر والرمادي والأزرق، كما أنه سداسي النواة وبسعة 6 جيجا بايت، وذكرة تخزين 128/ 256 جيجا بايت، ومزود بخلفية مزدوجة 12 ميجا بكسل، وفلاش ليد رباعي ثنائي وبتصوير بانوراما.
أسعار آبل آيفون 13
- من المقرر أن يتم طرح الهاتف iPhone 13 mini 5.4-inch في المملكة العربية السعودية بسعر 3300 ريال وفي مصر بسعر 17500 جنيه مصري وبالعالم الغربي بسعر 699 دولار أمريكي.
- أما هاتف iPhone 13 6.1-inch في السعودية يتوفر بسعر 3800 ريال سعودي، وبالعالم الغربي بسعر 799 دولار أمريكي، أما في مصر سوف يتم طرحه بسعر 19660 جنيه.
- iPhone 13 Pro 6.1-inch يطرح بالسعودية بسعر 4700 ريال سعودي وفي مصر بسعر 23990 جنيه، وفي العالم بسعر 999 دولار أمريكي.
- هاتف Phone 13 Pro Max 6.7-inch في المملكة بسعر 5200 ريال، وفي مصر بسعر 26900 جنيه بالعالم بسعر 1099 دولار أمريكي.
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