آبل آيفون 13 الجديد 2021 بالاسعار والمواصفات Apple iPhone 13

آبل آيفون 13 الجديد 2021 الذي يترقبه الكثير من الأشخاص، حيث أن حتى الآن لن يتم تقديمه بشكل رسمي ومن المتوقع أن يتم طرحه بنهاية هذا العام، ولكن يتلهف الكثير من الأشخاص من معرفة ما يحمله الهاتف من مواصفات وكم سعره الذي يتم طرحه بالأسواق، وبالأخص بعد أن كثرت العديد من التنبؤات التي تشير لشكله الجديد وما يحمله من مميزات، بالرغم من أن موعد طرحه بنهاية هذا العام ويفصلنا عن طرحه أشهر ولكن كثرة الأخبار والشائعات حول الإصدار الجديد و مواصفات آبل آيفون 13 متداولة عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن هنا اليوم لنرد على كافة أسئلتكم فيما يتعلق بمواصفات الهاتف.

آبل آيفون 13 الجديد 2021 بالاسعار والمواصفات

من المقرر أن يأتي الهاتف الجديد بأربع إصدارات متنوعة وبترقيات مختلفة بالأخص على كاميرا الهاتف التي يتوفر بها عدسة ذات جودة فائقة بالاتساع لأكثر من ست عناصر مع خاصية الضبط التلقائي للصورة، كما أن سوف يكون شكل الهاتف الخارجي مختلف عن الإصدارات السابقة، والأهم من ذلك أن الهاتف مقاوم للماء والأتربة.

ويحمل خاصية الدفع الإلكتروني من خلال فيزا كارد أو ماستر كارد، وبه خدمات أي كلود ومزود بوجه زجاجية بإطار مصنع من مادة الألومنيوم كما أنه مزود بزجاج من الخلف، وسوف يتم طرحه بعدة ألوان الأبيض والأسود والاحمر والرمادي والأزرق، كما أنه سداسي النواة وبسعة 6 جيجا بايت، وذكرة تخزين 128/ 256 جيجا بايت، ومزود بخلفية مزدوجة 12 ميجا بكسل، وفلاش ليد رباعي ثنائي وبتصوير بانوراما.