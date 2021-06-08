تسجيل اعانة الباحث عن عمل وتسجيل حافز كباحث عن عمل تبدا من 2000 ريال سعودى

تسجيل اعانة الباحث عن عمل ، يوجد الكثير من الأشخاص في المملكة الذين يبحثون عن طريقة تسجيل اعانة الباحث عن عمل وطريقة تسجيل حافز كباحث عن عمل المقدم من قبل صندوق الموارد البشرية في المملكة السعودية التي تهتم كثيراً بشئون أبنائها وتعمل دائماً حتى تحميهم وتقدم لهم كل ما هو أفضل يساعدهم أن يحصلوا على معيشة أفضل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا.

تسجيل اعانة الباحث عن عمل

قد تم إطلاق إعانة الباحثين عن عمل منذ يوم واحد فقط حتى يقوم المواطنين السعوديين المنطبق عليهم شروط التسجيل التقدم للحصول على عمل أو وظيفة والحصول على رواتب ومبالغ شهرية، وهناك بعض من الخطوات التي لابد من اتباعها والتي تكون كما يلي:

قم بالدخول بشكل مباشر على الرابط الالكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية أو يمكن الدخول عبر المنصة الالكترونية الخاص به.

ثم يتم تقديم طلب الحصول على إعانة الباحث عن عمل ولابد من أن تراعي المادتين التاليين:

يجب أن لا يمضي 24 شهر من انتهاء الدراسة أو التدريب بأحد المراحل التعليمية. إذا كان من الأشخاص الذين سبق لهم العمل فبعد أن يمضي عن انتهاء العمل بحوالي 24 شهر بالقطاع العام أو الخاص فيراعي ما جاء بالفقرة 7 من المادة رقم 5 بالتنظيم، كما يمكن للمجلس أن يقوم بتعديل تلك المادتين مع الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.

كما يجب على المتقدم أن يلتزم بالحور في الموعد الذي يقوم بتحديده الصندوق، ويتوجب عليه أن يقدم كافة المستندات التي يتم طلبها بالشكل الذي يقوم بتحديده.

بعد الانتهاء من كل هذا سوف يقوم صندوق الموارد البشرية بدراسة الطلب لكي يتم التحقق من كافة الشروط الأهلية المتوفرة

يوجد بعض من الشروط الذي يجب أن تتوافر في المتقدمين عبر برنامج حافز ومنها التالي: