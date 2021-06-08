هنا رابط التسجيل في برنامج ريف لدعم جميع الأسر في المملكة 1442

شرح طريقة التسجيل في برنامج ريف السعودي، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المميزة للغاية التي تخدم جميع المواطنين بما في ذلك الدعم الريفي وهو برنامج إلكتروني يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمتلكها الأشخاص الذين يمارسون مهنة الزراعة في المملكة العربية السعودية، ومن أهم الأشياء التي يقدمها برنامج ريف عند التسجيل هو توفير الدعم المادي للمساعدة في توسيع النشاط الزراعي للمزارعين ونتابع معكم تفاصيل التسجيل في البرنامج الريفي في المملكة العربية السعودية من خلال تلك المقالة التي نوضح فيها خطوات التسجيل في المملكة للعام الجديد.

تعرف على موقع دعم ريف

هناك الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وخاصة العاملين في مجال الزراعة يبحثون عن موقع Reef Support، لذلك سوف نقدم لكم رابط الموقع الريفي عام 1442 بالمملكة.

التسجيل في برنامج ريف

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن كيفية التسجيل في دعم Reef، وسنشرح لكم كيفية التسجيل في برنامج Reef الإلكتروني، موضحًا على النحو التالي:

انتقل إلى موقع Reef من خلال الرابط السابق.

انقر فوق تسجيل مستخدم جديد.

اكتب اسمك بشكل صحيح.

أدخل تاريخ الميلاد بشكل صحيح.

اكتب رقم الهوية الخاص بك.

أدخل رقم الهاتف المحمول ويجب أن يكون معك ومتاح وقت التسجيل.

أدخل بقية المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق تسجيل.

سيتم نقلك تلقائيًا إلى صفحة أخرى.

سوف تتلقى رسالة من رمز التحقق على الهاتف المحمول على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله.

اكتب رمز التحقق في المربع الموجود على صفحة موقع الويب.

بعد ذلك سيتم تنشيط حسابك عبر الإنترنت على منصة Reef عبر الإنترنت.

بعد ذلك ستتمكن من الاستمتاع بجميع خدمات منصة Reef الإلكترونية.