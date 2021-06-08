تسجيل 8 وفيات و599 إصابة بفيروس كورونا في الاردن

المدينة نيوز :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9549 حالة، والإصابات إلى 741101 حالة.

وسجلت نسبة فحوصات إيجابية 2.75% من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن فيروس كورونا، والتي بلغ عددها 21763 فحصا مخبريا.