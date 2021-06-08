الملك: الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة

دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه شخصيات سياسية أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن. وقال إن "الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح". وأكد أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون. وأضاف الملك أن الأوراق النقاشية نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح.

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