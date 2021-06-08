أخبار اليمن : 72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 72 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس و7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 75 قذيفة و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والدريهمي والجبلية.