صدمة على منصات التواصل بعد وفاة كاتب مصري شاب

خيّمت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي عقب وفاة الكاتب المصري الشاب أحمد مدحت، الذي وافته المنية، الثلاثاء، عن عمر يناهز 27 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وأعلن الكاتب الشاب الذي يتابعه مئات الآلاف، على حسابه على موقع فيسبوك، إصابته بفيروس كورونا نهاية شهر مايو الماضي، قائلًا: "الأعراض صعبة جدًا.. دعواتكم بالشفاء".

أحدث خبر الوفاة صدمة كبيرة لدى متابعي الكاتب أحمد مدحت صاحب روايتي "التئام" و"بسكاليا". وتفاعل الآلاف بالتدوين عن الكاتب الشاب عبر منصات التواصل المختلفة عبر وسم #أحمد_مدحت، الذي شهد تفاعلًا واسعًا على موقع تويتر.

الكاتب والصحفي الفلسطيني محمود جودة كتب على حسابه الشخصي على فيسبوك: " كان المفروض أكون في معرض القاهرة للكتاب بعد أيام".

وأضاف: "كان المفروض أشوف (أرى) الصديق أحمد مدحت وأهديه الكتب الثلاثة، اعترف بالحب من غزة إلى الإسكندرية، كنا اتفقنا زمان يفسحني في محطة الرمل، وأحكي له عن سر العلاقة بين نسيم بحر غزة وإسكندرية، لكن أحمد مات اليوم والكتب صارت سبيل عن روحه.. ألف رحمة ونور يا طيب القلب.

من جانبه، شارك الكاتب المصري محمد الدسوقي متابعيه بنعي مؤثر، حين قال: "آخر مرة بكيت شخص ليس من أقربائي كان د. نبيل فاروق. واليوم لوفاة الكاتب أحمد مدحت"، مردفًا: "الله يرحمك ويغفر لك، أطالبكم بالدعاء له، فـوالله ما رأيت منه إلا خيرًا".

أما الصحفي حسام مصطفى إبراهيم نعى الكاتب أحمد مدحت، بكلمات تقطر حزنا: "يتشمّم الموت رؤوسنا كل ليلة ونحن غارقون في أحلامنا وصراعاتنا وخططنا للحياة، ثم يُشير بيده إلى أفضلنا! مع السلامة يا قطعت بيا قوي يا صاحبي وكسرت قلبي، وخرّجتني قسرًا من عزلتي لأدعو لك وأرجو الله أن يُثبّتك عند السؤال ويجعل كلماتك الطيبات في ميزان حسناتك، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

موقع تويتر ضج هو الآخر بآلاف التغريدات التي تنعي مدحت، إذ وصل وسم #أحمد_مدحت إلى المرتبة العاشرة في مصر في قائمة الوسوم الأكثر تداولًا.

صاحبة حساب يحمل اسم مريم شاركت في نعي مدحت بتدوينة قالت فيها: "الموهوب الكاتب الشاب أحمد مدحت خبر وفاته أحزنني جدا جدا كتاباته كانت بتديني (تعطيني) إلهام وتدخل القلب وبيوصفك بسهولة، خسارة كبيرة لنا لكن لله الأمر من قبل و من بعد"، مختتمة بالدعاء له: "ربنا يرحمه يارب ويوصله أنه له متابعين كثر ترك لهم أثر طيب وجميل... الله يغفر له".

أما رضوى يوسف فقالت في تدوينتها: "من أكثر الأخبار المحزنة "اللي" قابلتني اليوم وفاة أحمد مدحت، ربنا يرحمه و يغفرله يارب".