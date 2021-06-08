جدة - نرمين السيد - وقال غروشكو، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن لدى الطرفين تجربة إيجابية من التعاون المثمر، تجسدت فى حجم التبادل التجارى الذى بلغت قيمته 417 مليار يورو عام 2013، إضافة إلى حجم الاستثمارات المتبادلة الذى كان يقدر بحوالى 300 مليار دولار من الطرف الأوروبى، ومثله تقريبًا من الطرف الروسى، وعقد لقاءات قمة "روسيا - الاتحاد الأوروبى" كل ستة أشهر، وإجراء 17 حوارًا قطاعيًا حول ملفات مختلفة بين الجانبين.
وأوضح أن كل هذه العلاقات أصبحت رهينة لقرار سياسى اتخذه الاتحاد الأوروبى حيث ربطها بتنفيذ اتفاقيات مينسك حول أوكرانيا وهو الأمر الذى ترفضه موسكو، قائلاً : "بلغنا نقطة الصفر التى لا تسمح بالسير إلى الأمام.. والوضع الراهن ينافى مصالح الأوروبيين أنفسهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: علاقات موسكو مع الاتحاد الأوروبى وصلت إلى نقطة الصفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.