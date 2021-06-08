بايدن يرحب بتأكيد حكم إدانة جزار البوسنة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وقال بايدن، فى بيان نشر على موقع البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "منذ ما يقرب من 26 عاما، أمر راتكو ملاديتش بإعدام حوالى 8 آلاف رجل وصبى غير مسلحين فى سريبرينيتشا، كما قاد حصار سراييفو الوحشى لسنوات، وكان مسؤولًا عن العديد من الجرائم الأخرى، واليوم، أكدت آلية الأمم المتحدة الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين فى لاهاى إدانته بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وأضاف: "يظهر هذا الحكم التاريخى أن مرتكبى الجرائم المروعة سيحاسبون، كما أنه يعزز عزمنا المشترك على منع وقوع فظائع مستقبلية فى أى مكان فى العالم، ممتنون للعمل الدؤوب لمحاكم الأمم المتحدة على مدى العقدين الماضيين بشأن القضايا المتعلقة بالصراع فى البلقان"، مؤكدا أن العدل والمصالحة أساس السلام والاستقرار.
وكانت محكمة جرائم الحرب بالأمم المتحدة قد أيدت، فى وقت سابق اليوم، فى قرار نهائى الحكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربى السابق راتكو ملاديتش بتهمة الإبادة الجماعية فى سربرينيتشا.
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