رئيس وزراء كندا: قتل عائلة مسلمة فى أونتاريو عمل إرهابى

وقال ترودو، فى خطاب عام نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن "ما حدث يوم الأحد، هو عمل إرهابى والخوف من الإسلام أمر مقزز، إنه أمر مفجع من الصعب العثور على كلمات كافية".
وتعهد رئيس الوزراء الكندى بمقاومة العنف الذى شهدته أونتاريو، مؤكدا أن الإسلاموفوبيا حقيقة وأن الكراهية لها عواقب ويجب أن تتوقف.
كانت الشرطة الكندية قد أعلنت أول أمس أن خمسة أفراد من عائلة مسلمة، قد خرجت فى نزهة على الأقدام عندما دهسهم شاب من لندن يقود شاحنة صغيرة.
وأوضحت الشرطة أن العائلة تم استُهدافها بسبب عقيدتها الإسلامية، وقُتل فى الهجوم أربعة من الأفراد الخمسة، فيما لايزال الفرد الخامس - طفل - فى العناية المركزة وفى حالة خطيرة.
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