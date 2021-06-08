الدفاع الأمريكية: أكملنا 50% من انسحاب قواتنا من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن بيان للقيادة المركزية الأمريكية، جاء فى نصه "أكملنا أكثر من 50% من عملية الانسحاب، إذ نقلنا ما يقرب من 500 حمولة من المواد عبر طائرات الشحن وتسليم ما يقرب من 13.000 قطعة من المعدات إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها".

وأضاف البيان: "سلمت الولايات المتحدة رسميًا ستة منشآت للجيش الأفغانى".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أعلن، فى أبريل الماضى، أن جميع القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التى أشعلت شرارة أطول صراع فى أمريكا.

وأكدت واشنطن أنها ستستمر فى تقديم الدعم المالى لقوات الأمن الوطنى الأفغانية، لكن القوات الأمريكية تغادر بشكل سريع رغم القضايا التى لم تحل بشأن كيفية التعامل مع التهديدات فى المنطقة من بعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه إدارة بايدن دعوات عاجلة بشكل متزايد لإجلاء الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الصراع والمعرضين لخطر ملاحقتهم وقتلهم على أيدى عناصر طالبان بعد مغادرة القوات الأمريكية.