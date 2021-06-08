جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى اليوم الثلاثاء، الدول الإفريقية إلى الاعتراف بعدم قانونية الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى لفلسطين، وتعزيز الدعم وحشد التضامن بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والتجمعات السياسية والشعوب من أجل إحقاق حقوق الفلسطينيين.





جاء ذلك فى كلمته أمام اجتماع دعت له البعثتان الدائمتان لجنوب إفريقيا وناميبيا فى الأمم المتحدة، حول "أهمية التمسك بمبادئ تقرير المصير وعدم التمييز العنصرى- العدالة للشعب الفلسطينى". وشدد المالكى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على ضرورة عمل المجتمع الدولى بشكل جماعى وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين، بما فى ذلك الحق فى تقرير المصير على أساس القانون الدولى، والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطينى بما فى ذلك ملايين اللاجئين ومساعدتهم على تحقيق العدالة وإعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف فى تقرير المصير وعدم التمييز. وطالب بدعم المساعى القانونية لدولة فلسطين لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، من خلال النظر فى الإجراءات فى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاسبة الدول التى تواصل دعم وتمويل هذا الوضع غير القانونى أخلاقيًا وسياسيًا وقانونيًا، ومراجعة أوراق اعتماد إسرائيل لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وإعادة إحياء العملية السياسية متعددة الأطراف على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالكى يدعو الدول الإفريقية للاعتراف بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.