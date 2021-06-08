“جداول زمنية” موعد إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين ميعاد ظهور النتائج التنقلات

موعد إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة السعودية، حيث أعلنت وزارة التعليم عن موعد ظهور نتائج النقل الخارجي والداخلي بهدف لم شمل الأسر السعودية وتحقيق رغبات المعلمات والمعلمين الذين تنطبق عليهم شروط تحقيق رغبات النقل سواء كان هذا النقل داخلياً داخل الإدارة التعلمية الواحدة، أو خارجياً بين الإدارات التعليمية المختلفة بعموم المملكة، هذا وقد بدأ التقديم والتسجيل على النقل الداخلي والخارجي يوم 11 شوال 1442، واستمر عملية التسجيل حتى يوم 15 شوال 1442، وفور الانتهاء من عملية التسجيل، بدأت عملية مراجعة طلبات المتقدمين للنقل الداخلي والخارجي، هذا وقد قررت وزارة التعليم إعلان نتائج النقل سواء كان داخلي أو خارجي في ذات الموعد والتوقيت.

الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي والخارجي الموعد فتح باب تسجيل طلبات النقل الداخلي والخارجي 11 شوال 1442 غلق باب تسجيل طلبات النقل الداخلي والخارجي 15 شوال 1442 فترة مراجعة طلبات النقل الداخلي والخارجي من 15 شوال وحتى 24 شوال موعد إعلان نتيجة النقل الخارجي 21 ذو القعدة 1442 موعد تقديم التظلمات على النقل الخارجي 27 ذو القعدة 1442. مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا من اليوم الأول وحتى الخامس من شهر ذي الحجة 1442 موعد إعلان نتائج النقل الداخلي 22 ذي الحجة 1442 اعتماد نتائج النقل الداخلي 29 ذي الحجة 1442

موعد إعلان نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي “الجدول الزمني”

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل وتقديم طلبات النقل قد تمت على رابط موقع نظام فارس، وهو البرنامج المنوط به تنظيم عملية تنقلات المعلمين والمعلمات داخل الإدارة التعليمية أو بين الإدارات المختلفة، ويترقب من قاموا بتقديم طلبات النقل بمتابعة موعد إعلان نتائج التنقلات بمدارس المملكة الحكومية التابعة لوزارة التعليم، هذا وقد حددت الوزارة جدول زمني لعملية تقديم الطلبات، ومراجعة تلك الطلبات، كما حددت موعد نهائي إعلان النتائج.

هذا وقد قام رابط موقع برنامج نظام فارس بتسجيل طلبات وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمات والمعلمين الراغبين في التقديم على حركة التنقلات للعام الدراسي المُقبل 1442-1443، وتتم تلك العملية حسب الآلية التي قامت وزارة التعليم بإعلانها، حيث تم تعميمها على جميع الإدارات التعليمية بكافة مناطق المملكة، فقد تم فتح باب التسجيل والتحقق من البيانات، والتي تم إتاحة تسجيل رغبات المعلمين والمعلمات حسب القواعد والضوابط المُحددة.

تسجيل رغبات حركة النقل الداخلي والخارجي على رابط نظام فارس

هذا وقد أعلنت وزارة التعليم أن تسجيل رغبات المعلمين لحركة النقل الداخلي والخارجي تتم على رابط موقع نظام فارس الجديد، وتستمر عملية تسجيل الرغبات حتى يوم 2 ذي القعدة 1442 وذلك على رابط تسجيل حركة النقل الداخلي والخارجي، حيث يتم إدخال رغبات النقل، وذلك بحد أقصى 20 رغبة، وتهيب الوزارة بالراغبين في التقديم بالالتزام بالمواعيد المُعلنة سلفاً وفق الجدول الزمني المُعلن.

هذا وتسعى وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية للم شمل أسر المعلمين والمعلمات بكافة ربوع المملكة، وذلك بإتاحة التسجيل وتقديم طلبات النقل، وحركة النقل الداخلي والخارجي هي خدمة تتيحها الوزارة سنوياً للقائمين على أمر العملية التعليمية بالمملكة، وذلك تسهيلاً وتيسيرا عليهم في مزاولة أعمالهم ولم شمل أسرهم.