مراجعة هاتف سامسونج اي 52 Samsung A52 | أهم المميزات والعيوب

هاتف آخر ينضم إلى عائلةA من هواتف شركة سامسونج وهو هاتف Samsung A52 ، والذي يأتي بمواصفات تشبه هاتف سامسونج الاخر Samsung A72 لكن مع بعض التنازلات البسيطة لتقليل سعر الهاتف. مواصفات هاتف Samsung A52: ‌يدعم الهاتف خاصية NFC.

‌يأتي الهاتف بوزن 189 جراماً.

‌خامات ظهر الهاتف من البلاستيك المقاوم للخدش بفضل وجود طبقة طلاء عليه.

‌تلك النسخة هي نسخة ال4G والتي تم الإعلان عنها رسمياً في الأسواق المصرية.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط ، بالإضافة إلى إمكانية تركيب شريحة واحدة مع كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج وهي OneUI 3.1.

‌كما يدعم الهاتف مقاومة الغبار والماء بمعيار IP67.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.5 إنش من نوع Super AMOLED بجودة FHD+ ودقة 1080×2400 بكثافة 407 بكسل لكل إنش.

‌تحتل الشاشة نسبة 84.1% من جسم الهاتف ، بالإضافة إلى دعم التردد العالي حتي 90 هرتز.

‌كما توجد أيضاً طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5.

‌يوجد بالهاتف معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 720G والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانو متر ، نواتي المعالج الأقوي من نوع Kryo 465 Gold بتردد 2.3 جيجاهيرتز.

‌كما يتوافر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.

‌يوجد من الهاتف إصدارين لسعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع رامات 8 جيجا. الكاميرات وتصوير الفيديوهات: ‌الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع دعم الـHDR.

‌أما الخلفية فتأتي رباعية : الأولي 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري OIS ، الثانية بفتحة عدسة F/2.2 ودقة 12 ميجا بكسل وهي خاصة بالتصوير الواسع بزاوية 123° ، الثالثة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وتعمل كعدسة خاصة بالتصوير الماكرو ، وأخيراً العدسة الرابعة بدقة 5 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك وهي للعزل والتصوير البورترية.

‌الكاميرات تدعم الـHDR وتصوير الـpanorama ، كما يوجد أيضاً فلاش ليد.

‌يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60 إطار عبر كلاً من الكاميرا الخلفية أو الأمامية. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ستيريو مع نقاء ووضوح الصوت ، بالإضافة إلى وجود مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف موجوده في أسفل الشاشة.

‌بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير من نوع Lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 30 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف بالألوان : الأسود ، الأبيض ، البنفسجي والأزرق. سعر هاتف Samsung A52: 342$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5350 جنية مصري.

377$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 5900 جنية مصري. مواصفات هاتف Samsung A52:الكاميرات وتصوير الفيديوهات:مواصفات أخري:سعر هاتف Samsung A52:

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