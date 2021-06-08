كل شىء جيد.. ماكرون يقلل من شأن حادثة صفعه

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون لصحيفة "لو دوفين" الفرنسية، بحسب "روسيا اليوم"، ردا على طلب التعليق على الحادثة: "كل شىء جيد.. هذا الحادث يجب وضعه فى سياقه، وأعتقد أنه حادث منفرد.. وهذا لا يجب أن يلقى بظلاله على باقى المواضيع المهم التى تخص حياة الكثيرين".

وتابع الرئيس الفرنسى: "فى الجمهورية هناك حق التعبير والرأى الآخر وحرية التصويت والتعددية الديمقراطية.. ولكن من جهة أخرى لا يمكن أن يكون هناك عنف أو كراهية، ليس بالكلام ولا بالأفعال".

ولم يعتبر ماكرون الحادثة دليلا على تدهور الأجواء السياسية، ونفى وجود أى مخاوف لديه فى أعقابها.

وقال: "واصلت مصافحة الناس الذين كانوا قرب الرجل (الذى صفعه) وتوقفت لالتقاط الصور معهم.. وأنا سأستمر فى عملى ولن يوقفنى أى شىء".