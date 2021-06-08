حمدوك يدعو إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأعرب حمدوك، فى كلمته خلال حفل توقيع دول الترويكا ومنظمة "إيجاد"، اليوم الثلاثاء على اتفاق جوبا لسلام السودان، عن ترحيبه بتلك الخطوة.
وأشار إلى الخطوات التى تمت لإنجاح عملية الانتقال فى السودان، بدءا من تشكيل مجلس الوزراء والأجهزة المختلفة وحتى تعيين حاكم لإقليم دارفور وقوة الحماية المدنية المشتركة، مؤكدا مواصلة الجهود لتحقيق السلام الشامل والوصول لانتخابات حرة ونزيهة.
وأوضح حمدوك أن تحقيق السلام يحتاج إلى تركيز الجهود المشتركة، معربا عن تطلعه لمواصلة الشركاء ودول الترويكا دعمهم للسودان.
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