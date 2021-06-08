نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة الحلم مصطفي الأغا 2021 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الاشتراك في مسابقة الحلم في المقال التالي
مسابقة الحلم وكيفيه الاشتراك بها والربح منها هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص لأنة بالفعل حلم لكل شخص أن يملك هذا القدر من المال وبالفعل تتغير حياة الشخص في يوم وليله وهذا ما قد وضحه مصطفي ألاغا علي هذا البرنامج انه يساعد في تغيير حياة الأشخاص للأفضل لذلك سوف نخبركم عن كيفيه الاشتراك في هذه المسابقة وسف نخبركم الأرقام الخاصة بالبرنامج والخطوات التي يجب اتباعها
مسابقة الحلم مصطفي الأغا 2021
يمكن للمتسابق الاشتراك في هذه المسابقة من خلال إرسال رسالة يكتب فيها كلمة حلم او دريم ويرسلها علي الرقم الخاص ببلدك ويكون بذلك قد اشترك في هذه المسابقة وما يتبقى له غير الإجابة علي الأسئلة الموجهة إليه ويكون سعر تكلفة الرسالة علي حسب البلد الذي بها هذا الشخص وعند الربح يتصل بك هيئة البرنامج للتنسيق معك لاستلام الجائزة ويقوم المذيع المشهور ألاغا بتسليمك الجائزة لكن كل ما عليك أولا هو الاشتراك في المسابقة والإجابة علي الأسئلة وسوف نعرض الآن الأرقام الخاصة بكل بلد للاتصال والاشتراك في هذه المسابقة
- جمهورية مصر العربية : 95450
- الملكة العربية السعودية : 755505 , 650444
- تونس : 85988
الخطوات التي يجب اتباعها للاشتراك في المسابقة
- متابعة المسابقة من علي الموقع الرسمي لها
- اسم الموقع هو مسابقة الحلم لمصطفي ألاغا
- اختار البلد التي انت بها
- ترك رقم الهاتف الخاص بك ليتم التواصل عليك منه
- بعد الانتهاء من ملاء البيانات الصحيحة نختار كلمة الاشتراك
- بعد الانتهاء من هذه الخطوات تصل إليك رسالة انه قد تم الاشتراك في المسابقة بالفعل
وهذا ما وصل حتي الآن من أخبار مسابقة الحلم لمصطفي ألاغا وسوف نتابع دائما ليصلكم كل جديد حول هذه المسابقة وبالتوفيق لجميع المشتركين في هذه المسابقة
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