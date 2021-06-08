مسابقة الحلم مصطفي الأغا 2021 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الاشتراك في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم وكيفيه الاشتراك بها والربح منها هذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص لأنة بالفعل حلم لكل شخص أن يملك هذا القدر من المال وبالفعل تتغير حياة الشخص في يوم وليله وهذا ما قد وضحه مصطفي ألاغا علي هذا البرنامج انه يساعد في تغيير حياة الأشخاص للأفضل لذلك سوف نخبركم عن كيفيه الاشتراك في هذه المسابقة وسف نخبركم الأرقام الخاصة بالبرنامج والخطوات التي يجب اتباعها

مسابقة الحلم مصطفي الأغا 2021

يمكن للمتسابق الاشتراك في هذه المسابقة من خلال إرسال رسالة يكتب فيها كلمة حلم او دريم ويرسلها علي الرقم الخاص ببلدك ويكون بذلك قد اشترك في هذه المسابقة وما يتبقى له غير الإجابة علي الأسئلة الموجهة إليه ويكون سعر تكلفة الرسالة علي حسب البلد الذي بها هذا الشخص وعند الربح يتصل بك هيئة البرنامج للتنسيق معك لاستلام الجائزة ويقوم المذيع المشهور ألاغا بتسليمك الجائزة لكن كل ما عليك أولا هو الاشتراك في المسابقة والإجابة علي الأسئلة وسوف نعرض الآن الأرقام الخاصة بكل بلد للاتصال والاشتراك في هذه المسابقة

جمهورية مصر العربية : 95450

الملكة العربية السعودية : 755505 , 650444

تونس : 85988

الخطوات التي يجب اتباعها للاشتراك في المسابقة

متابعة المسابقة من علي الموقع الرسمي لها

اسم الموقع هو مسابقة الحلم لمصطفي ألاغا

اختار البلد التي انت بها

ترك رقم الهاتف الخاص بك ليتم التواصل عليك منه

بعد الانتهاء من ملاء البيانات الصحيحة نختار كلمة الاشتراك

بعد الانتهاء من هذه الخطوات تصل إليك رسالة انه قد تم الاشتراك في المسابقة بالفعل

وهذا ما وصل حتي الآن من أخبار مسابقة الحلم لمصطفي ألاغا وسوف نتابع دائما ليصلكم كل جديد حول هذه المسابقة وبالتوفيق لجميع المشتركين في هذه المسابقة