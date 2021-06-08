وزارة الصحة السعودية تعلن أغلاق مختبر فى الرياض يقوم بالتلاعب فى نتائج عينات تحليل فيروس كورونا

قامت وزارة الصحة بأغلاق معمل بالرياض قام بتزوير نتائج عينات كورونا ، وذكرت وزارة الصحة أنها تراقب العينات الطبية المحولة عشوائيا عند ضبطها وضبطها ، ثم تتبع مسارها الافتراضي.ومن خلال هذا التتبع رصد الوزارة معمل الرياض وقد تواجد به بعض المخالفات ومنها الإبلاغ عن سلبية العينات المضبوطة التي لم تصل إلى المختبر ، كما تم العثور على عيوب في تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى. عند تلك المنشأة الطبية ، مما أدى إلى وجود عدد كبير من العينات التي تتجاوز طاقته الاستيعابية وبعض المخالفات الأخرى تتطلب الإغلاق الوقائي للمختبر قبل أن تتخذ اللجنة المختصة قرارًا نهائيًا بشأن حالته اليوم.عقوبات المخالفات الطبية 1442
وقالت وزارة الصحة إنه بالإضافة إلى عقوبة إغلاق المنشأة ، فقد واجه المختبر أيضًا عقوبات قانونية ، منها الغرامات وإلغاء ترخيص المؤسسة ، ومنع المؤسسة من إصدار ترخيص لمدة عامين. يشار إلى أن الصحة تولي أهمية كبيرة للإشراف والتفتيش ؛ من خلال المتابعة المفاجئة والمنتظمة من قبل فرق الامتثال الصحي التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة ، فهي تتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.خدمات وزارة الصحة السعودية
بجانب دورها الكبير فى مواجهة فيروس كورونا المستجد قامت الوزارة بطرح عدد كبير من الخدمات من بينها تطبيق توكلنا السعودي الخاصة بمعرفة الوضع الصحي للمصاب او الشخص المتواجد معك وحجز مواعيد اخذ اللقاح وغيرها من الأمور الأخري
قامت وزارة الصحة بأغلاق معمل بالرياض قام بتزوير نتائج عينات كورونا ، وذكرت وزارة الصحة أنها تراقب العينات الطبية المحولة عشوائيا عند ضبطها وضبطها ، ثم تتبع مسارها الافتراضي.ومن خلال هذا التتبع رصد الوزارة معمل الرياض وقد تواجد به بعض المخالفات ومنها الإبلاغ عن سلبية العينات المضبوطة التي لم تصل إلى المختبر ، كما تم العثور على عيوب في تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى. عند تلك المنشأة الطبية ، مما أدى إلى وجود عدد كبير من العينات التي تتجاوز طاقته الاستيعابية وبعض المخالفات الأخرى تتطلب الإغلاق الوقائي للمختبر قبل أن تتخذ اللجنة المختصة قرارًا نهائيًا بشأن حالته اليوم.عقوبات المخالفات الطبية 1442
وقالت وزارة الصحة إنه بالإضافة إلى عقوبة إغلاق المنشأة ، فقد واجه المختبر أيضًا عقوبات قانونية ، منها الغرامات وإلغاء ترخيص المؤسسة ، ومنع المؤسسة من إصدار ترخيص لمدة عامين. يشار إلى أن الصحة تولي أهمية كبيرة للإشراف والتفتيش ؛ من خلال المتابعة المفاجئة والمنتظمة من قبل فرق الامتثال الصحي التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة ، فهي تتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.خدمات وزارة الصحة السعودية
بجانب دورها الكبير فى مواجهة فيروس كورونا المستجد قامت الوزارة بطرح عدد كبير من الخدمات من بينها تطبيق توكلنا السعودي الخاصة بمعرفة الوضع الصحي للمصاب او الشخص المتواجد معك وحجز مواعيد اخذ اللقاح وغيرها من الأمور الأخري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصحة السعودية تعلن أغلاق مختبر فى الرياض يقوم بالتلاعب فى نتائج عينات تحليل فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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