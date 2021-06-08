نتيجة مباراة المغرب وغانا الودية اليوم الثلاثاء 2021/06/08 أستعداداً لتصفيات كأس العالم لكرة القدم

نتيجة مباراة المغرب وغانا في أطار التوقف الدولي من الموضوعات الهامة لدى الجماهير المغربية المحبة لمشاهدة منتخبها الوطني، والاطمئنان على جاهزيته قبل تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم بقطر 2022 المجموعة التاسعة والتي تضم بجوار أسود الأطلسي منتخبات ” السودان، غينيا، غينيا بيساو”، يستضيف منتخب المغرب نظيرة منتخب غانا في مباراة ودية دولية على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالدار البيضاء، في الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، المباراة منقولة على قناة الرياضية المغربية، المباراة فرصة جيدة للمدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلوزيتش للوقوف على مستوى اللاعبين أمام فريق قوي مثل المنتخب الغاني، وفيما يلي موعد اللقاء والقنوات الناقلة.

نتيجة مباراة المغرب وغانا

فاز المنتخب المغربي على نظيرة الغاني في المباراة، التي جرت بينهم اليوم بهدف مقابل لاشيء أحرزه اللاعب جواد ياميق، في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني من المباراة، من كرة ثابتة عقب نزوله بديل، جاءت المباراة متوسطة بين الفريقين أستفاد المنتخب المغربي من التجربة لتحسين ترتيبه في التصنيف الأفريقي، ووقوف المدير الفني على مستوى اللاعبين.

الموعد : الثلاثاء الموافق 2021/06/08.

التوقيت العالمي غرينتش ” 19.00″.

المغرب، تونس، الجزائر : الساعة ” 20.00″.

مصر، السودان، ليبيا الساعة ” 21.00″.

السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، قطر، البحرين، الأردن، اليمن الساعة “22.00”.

دولة الإمارات، سلطنة عٌمان الساعة “23.00”.

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موعد مباراة المغرب وغانا الوديةالقنوات الناقلة مباراة المغرب وغانا

تستعد القناة الرياضية المغربية في تقديم أستوديو تحليلي قوي للمباراة الودية الدولية الليلة، بين منتخبي المغرب وغانا، تستضيف من خلاله خبراء التحليل الرياضي المغربي لتحليل أداء الفريقين، وتشكيل الفريقين وأسلوب لعب كل مدرب وكافة تفاصيل اللقاء الهام والمرتقب، وتحليل أداء الحكام والحالات التحكيمية الجدلية بالمباراة كي يستمتع المشاهد المغربي بالمباراة من كافة الجوانب.

التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي في المباراة

أستبعد المدير الفني لاعبه المتميز حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي من المعسكر الحالي، لإعطائه قسط كافي من الراحة بسبب الإرهاق الذي تعرض له اللاعب من مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى ” ياسين بونو”.

الدفاع ” رومان غانم سايس، جواد يميق، أدم ماسينا، أشرف حكيمي”.

الوسط ” سفيان مرابط، سليم أملاح، أيمن برقوق، عادل تاعرابت”.

الهجوم ” يوسف النصيري، منير الحدادي”.

المباراة منتخب المغرب * منتخب غانا البطولة مباراة دولية ودية الموعد والتوقيت الثلاثاء 2021/06/08 التوقيت 20.00 بتوقيت المغرب، 21.00 بتوقيت القاهرة الملعب استاد ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله القنوات الناقلة القناة الرياضية الثالثة، القناة الأولى المغربية

المغرب : المغرب في المجموعة التاسعة التي تضم “السودان، غينيا بيساو، غينيا”.

غانا : غانا في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات ” جنوب أفريقا، أثيوبيا، زيمبابوي”.

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ألتقى الفريقين في 14 مباراة رسمية في مختلف البطولات الأفريقية حقق المنتخب المغربي الفوز في 6 مباريات، بينما فاز المنتخب الغاني في 36 مباريات، وحسمت نتيجة التعادل نتيجة 5 مباريات جمعت الفريقين، واللقاء الليلة هو اللقاء رقم 16 بين الفريقين فلمن تكون الغلبة هذا ما ستجيب عنه أل 90 دقيقة زمن المباراة.