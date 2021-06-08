طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية عبر الإنترنت 2021

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية 2021 من أكثر الأمور الهامة التي يهتم بها المواطنين داخل المملكة السعودية هي إمكانية التواصل بكل سهولة مع شركة الكهرباء لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات التي تواجه العديد من المواطنين، وبالتالي اهتمت المملكة السعودية بشكل كبير في الفترة الأخيرة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على جميع المواطنين الوقت والجهد نظراً لرؤيتها 2030 لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على التواصل مع شركة الكهرباء السعودية بالخطوات.

رقم اعطال شركة الكهرباء السعودية

تقوم شركة الكهرباء السعودية بتقديم العديد من الخدمات التي تساعد جميع المواطنين على حل كافة المشاكل التي تواجههم أو الاستفادة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال الأرقام الخاصة بشركة الكهرباء السعودية وهي كالآتي:

يمكن الاتصال على شكاوى الأعطال في الشركة السعودية للكهرباء 92000 1100 أو من خلال رقم الطوارئ الموحد وهو 993.

يمكن أيضا تقديم البلاغات من خلال رقم الواتساب الخاص بشركة الكهرباء السعودية وهو 0533 991-1000 أو رقم الشكاوى العامة والتواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم 9 2000 ونصف 222.

قامت شركة الكهرباء بتوفير العديد من الطرق حتى يتمكن جميع المواطنين من التواصل مع الشركة بكل سهولة حيث يمكن التواصل مع الشركة من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر فيسبوك وتوتير أو من خلال الحساب أو الصفحة الرسمية الخاص بها على الموقع الإلكتروني انستغرام. يمكن أيضا التواصل مع الشركة من خلال تنزيل التطبيق الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية من خلال جوجل بلاي أو الأب ستور. وبالتالي يمكن لأي مواطن داخل المملكة السعودية التواصل مع الشركة أو الاتصال بالأرقام التي يقوم بتوزيعها من خلال مقال اليوم لحل كافة المشاكل أو تقديم الاستفسارات التي يريدون الحصول عليها بكل سهولة أو يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التي قمنا بتوضيحها.

طرق التواصل مع شركة الكهرباء السعودية