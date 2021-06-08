سوريا تعلن عن تصدي دفاعاتها الجوية "لعدوان إسرائيلي" في دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدّى "لعدوان إسرائيلي" صاروخي في سماء العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في خبر عاجل: "دفاعاتنا الجوية تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية". وتحدثت "سانا" في وقت سابق اليلة عن سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، من دون ذكر أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي ولا الخسائر المحتملة الناجمة عنها.

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