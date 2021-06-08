المبعوث الأمريكى الخاص لليبيا يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك - وفقا لموقع "بوابة إفريقيا" الإخبارى- خلال اتصال هاتفى أجراه نائب رئيس الوزراء الليبى رمضان أبو جناح، مع المبعوث الأمريكى، وتم خلاله بحث الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات فى ليبيا.

وخلال الاتصال أدان المبعوث الأمريكى الهجوم الإرهابى الذى استهدف سبها أمس الأول الأحد معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن فى الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية.

وأشار المبعوث الأمريكى إلى أن جميع القضايا السابقة ستكون مطروحة خلال اجتماع برلين الوزارى المقبل، مرحبا بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة فى جميع أنحاء ليبيا.