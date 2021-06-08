عاجل.. سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الدفعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلى من اتجاه الأجواء اللبنانية.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الدفعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلى من اتجاه الأجواء اللبنانية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلى، نفتالي بينيت، هدد سوريا، مؤكدًا أن تل أبيب ستواصل عملياتها في سوريا حتى "رحيل" إيران منها.

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