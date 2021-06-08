خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من توصيات السفر لـ 61 دولة من بينها اليابان.
وبحسب "رويترز"، فإن المراكز خففت توصيات السفر من أعلى تصنيف لها وهو "المستوى الرابع"، الذي ينصح بتعليق كافة أنواع السفر، إلى تصنيف يسمح بسفر الأشخاص المطعمين بشكل كامل.
والتصنيفات الجديدة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، ونشرت على موقع مراكز مكافحة الأمراض أمس الاثنين، تخفض تصنيف 61 دولة إلى "المستوى الثالث".
ومن الدول التي شملها هذا التصنيف، فرنسا وجنوب أفريقيا، وكندا، والمكسيك، وروسيا، وإسبانيا، وإيطاليا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إنها بصدد مراجعة مستشارها الخاص بالسفر، لدراسة التغييرات التي أعلنتها مراكز مكافحة الأمراض.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن هذه التغييرات تأتي بعد أن راجعت معاييرها للإشعارات الصحية للسفر، موضحة أنها عدلت أيضا تصنيفها للولايات المتحدة إلى "المستوى الثالث".
وفي 24 مايو ، حثت وزارة الخارجية على عدم السفر إلى اليابان، مستشهدة بموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو المقرر أن يبدأ في 23 يونيو .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تخفف توصيات السفر لـ 61 دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.