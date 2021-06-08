تعاملات أسواق المال في الإمارات تتعدى المليار خلال الأسبوع، بدأت أسواق المال الإماراتية في التحسن منذ فترة وجيزة، ومازال هذا الاستمرار مشهود حتى اليوم الأول من الأسبوع الجاري، حيث تجاوزت قيمة الصفقات المعقودة في نهاية التعاملات 1.4 مليار درهم، كما ارتفع مؤشر الأوراق المالية في سوق أبو ظبي بنسبة 0.26٪ ليصل إلى 6623 نقطة بالمقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي الذي وصل إلى 2820 نقطة، وارتفع سهم إعمار ليصل إلى 4.05 درهم، أما بنك دبي الإسلامي وصل إلى 4.92 درهم، وسهم السوق حقق 1.15 درهم، أما التداولات في السوق المالي في دبي فقد بلغت 156 مليون درهم أي حوالي 91 مليون سهم.

سيولة أسواق المال الإماراتية

أظهرت الأرصاد اليومية للتعاملات المالية استمرار تركز أكبر جزء من السيولة على الأسهم القيادية المدرجة في الأوراق المالية لسوق أبوظبي، حيث أغلق المؤشر المالي العام لسوق دبي على 2809 نقطة، بينما أغلق المؤشر المالي لسوق أبوظبي عند 6513 نقطة، أما سهم العالمية القابضة المدرج في سوق العاصمة فقد حقق نشاطا كبيراً، حيث وصل قيمته إلى 95 درهم بقيمة تداولات تتجاوز 695 مليون درهم، بينما بلغت قيمة الصفقات المدرجة تحت سهم أدنوك 234 مليون درهم.

ارتفاع سيولة أسواق المال المحلية

تحسنت أسواق المال المحلية خلال منتصف الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.64٪ ليصل إلى 2839 نقطة، أما المؤشر المالي العام لسوق أبوظبي فقد زادت نسبته إلى 0.34٪ عند 6646 نقطة بالمقارنة مع قيمته أمس، وكان الدعم الكبير لسوق دبي المالي من سهم إعمار الذي وصل إلى 4.11 درهم، وذلك بعد إعلان الشركة زيادة مبيعتها بشكل كبير خلال الخمس شهور الأولى من هذا العام، مما حفز المستثمرين على الاستثمار في هذا السهم الذي تجاوزت صفقاته 110 مليون درهم.