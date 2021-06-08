النقد الدولي تصنف الإمارات كأسرع الأسواق المتعافية لعام 2021 صنف صندوق النقد الدولي دولة الإمارات كأسرع دولة استطاعت التعافي بعد الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كوفد-19 الذي أصيب دول العالم بأكمله، مما أثر على كافة جوانب الحياة، ومن أهم العوامل التي ساعدت في ذلك: قدرة الدولة على احتواء الفيروس، وتلقى عدد كبير من السكان للقاح، بالإضافة إلى وفرة الاحتياطي المالي للإمارات، الأمر الذي جعلها قادرة على التصدي للآثار السلبية على اقتصاد الدولة، ومساعدة غيرها من الدول، ويتوقع صندوق النقد أن يزيد نسبة اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1٪ خلال العام الجاري.

زيادة نسبة اقتصاد الإمارات 2021

أما زيادة نسبة اقتصاد الإمارات، يتوقع مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي أن تزيد نسبة اقتصاد الإمارات من 1.3٪ إلى 3.1 نهاية عام 2021، وهذا ما توقعه خلال تقرير الاقتصاد العالمي في العام الماضي، حيث يزداد الاقتصاد غير النفطي بمعدل 3٪، ويرجع السبب في هذه التوقعات هو عودة النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات منذ أواخر العام الماضي بعد أن تعاملت الدولة جيداً مع الفيروس واستطاعت التكيف مع الأزمة الاقتصادية التي أحدثها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

التجارة عبر السفن الخشبية في الإمارات

استطاع مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية ومركز جمارك دبي التعامل مع 11 ألف سفينة تجارية خلال العام الماضي، حيث تم إنجاز 91.5 ألف معاملة جمركية بتجارة حجمها 4.9 مليار درهم، وبلغت حمولة السفن ما بين 70 طن إلى 3000 طن، وذلك باعتبار دبي واحدة من الوجهات التجارية العالمية للسفن الخشبية التي تحمل مختلف البضائع والسلع من كافة دول العالم، وقد أثرت أزمة الوباء على تجارة السفن الخشبية بشكل واضح، حيث انخفض عدد السفن القادمة والمغادرة والذي انعكس بدوره على حركة الملاحة البحرية.