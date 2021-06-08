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مصرف الإمارات للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة، قام مصرف الإمارات للتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني في إطار برنامج ضمان القروض المشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم تمويلات تصل إلى 10 مليون درهم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50٪ من قيمة التسهيلات بضمان أقراض مشتركة من مصرف الإمارات للتنمية، ويهدف البرنامج بالدرجة الأولى إلى دعم المواطنين الراغبين في الحصول على تمويلات للمشاريع الناشئة.
مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات وبنك رأس الخيمة
وقع كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية والرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة على مذكرة التفاهم التي تتم بين المصرفين، والتي تعد من أهم جهود مصرف الإمارات لدعم التنوع الاقتصادي عن طريق إطلاق مجموعة من المشاريع الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية سعي المصرف لدعم الشركات ورجال الأعمال وتزويدهم بالتمويلات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني أن هذه الاتفاقية تعزز دور الشركات المتوسطة والصغيرة في الدولة.
استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية
صدرت أوامر ملكية عن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتأسيس مصرف الإمارات للتنمية عام 2011، وانطلق العمل فيه بصورة رسمية عام 2015، وكان هدفه الرئيسي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بدورها تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يقدم المصرف دعم مالي قيمته 30 مليون درهم لهذه الشركات على مدار 5 سنوات، وتتفق الاتفاقية التي أجراها المصرف مع بنك رأس الخيمة الوطني، والتي ستقدم قروضا مباشرة وغير مباشرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخدمات استرشادية لرواد الأعمال والشركات، وقد أكدت مصادر أن توفير هذه التمويلات سيحقق 750 مليون دولار أو أكثر.
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