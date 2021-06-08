دور أدنوك في دفع عجلة الصناعة في دولة الإمارات العربية، تلعب شركة أدنوك لمعالجة الغاز دور كبير في الإمارات العربية المتحدة، وذلك لقيامها بتوليد الكهرباء وتحلية الماء على المستوى المحلي، حيث تنتج 8.02 مليار مكعب في اليوم، وهذه الكمية تلبي احتياجات دولة الإمارات لمدة 9 أيام، وتوجد مصانع عديدة لشركة أدنوك تقع في المنطقة الغربية في أبوظبي والرويس، و30 منشأة متنوعة ما بين قطارات معالجة، و قطارات تجزئة، ومجمع لتقطير الغاز، بالإضافة إلى شبكة أنابيب ممتدة لمسافة تزيد عن 3620 كيلو متر، ومن المقرر نقل الغاز إلى محطة الطويلة عبر خط الأنابيب الذي أنشأته الشركة حديثا.

محطة الطويلة لضغط الغاز

محطة الطويلة هي إحدى محطات ضغط الغاز، والتي تتكون من ثلاث وحدات معالجة لكل وحدة، و تنتج 225 مليون قدم مكعب يومياً، كما ستكون هناك محطة ثالثة احتياطية مع تشغيل محطتين آخرين، وقد تم تسليم المحطة لضغط الغاز الطبيعي وفق جدول زمني يتضمن زيادة ساعات العمل مع الالتزام بمعايير السلامة والأمان في ضوء تحقيق رؤية استراتيجية شركة أدنوك لعام 2030 لزيادة إنتاج موارد أبوظبي الهيدروكربونية، و بالحديث عن عمل الشركة أكد الرئيس التنفيذي للشركة أنها تقوم بمعالجة الغاز المصاحب والغير مصاحب التي تستخرجه من الحقول البرية والبحرية.

إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي

تقوم الإمارات بتصدير منتجات الغاز الطبيعي من الرويس إلى الصين واليابان وسنغافورا وماليزيا والأردن وغيرها من الدول الأخرى، حيث تنتج يومياً ما يزيد عن 3261 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي يستخدم في توليد الكهرباء، والتدفئة، بالإضافة إلى الايثان، والبروبان، و الكبريت، وغيرها من منتجات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تشغيل 6 مصانع لمعالجة الغاز الطبيعي في أربعة خطوط قبل تصديره.