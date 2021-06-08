العربية للطيران تعلن إنطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى بوكيت، أعلنت شركة العربية للطيران عن إنطلاق أولى رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى بوكيت يوم 2 يوليو الجاري، وتعد الشركة هي أولى شركات الطيران الاقتصادي التي تقوم بعمل رحلات مباشرة إلى بوكيت، حيث أنها من الشركات التابعة لدولة الإمارات التي تتميز بنظام طيران منخفض التكلفة الذي تنفرد به في منطقة الشرق الأوسط، وتقدم الشركة رحلات طيران متنوعة إلى بلاد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، وتتميز الشركة بأنها تمنع تناول المشروبات الكحولية للمتواجدين على متانتها.

تايلاند تستقبل المسافرين دون حجر صحي

أعلنت هيئة السياحة بتايلاند بدء استقبال المسافرين إليها من الدول التي تنخفض فيها نسبة الإصابة بوباء كورونا أو المتلقين للقاح من مطلع شهر يوليو الجاري دون حجر صحي، ولكن على المسافر أن يبقى في المنطقة التي أتى إليها لمدة أسبوع قبل الانتقال إلى مكان آخر، وقامت شركة العربية للطيران بتقديم أسعار هائلة لتذاكر الذهاب والعودة تبدأ من 1799 درهم، وأكدت الشركة أنها تقوم بحجز رحلات الشارقة بوكيت عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أو يمكن الحجز عبر مركز خدمة العملاء.

شركة العربية للطيران

شركة العربية للطيران هي أولى شركات الطيران على مستوى الشرق الأوسط التي تتميز بانخفاض تكاليف رحلاتها، وقد قامت الشركة في عام 2007 بطرح 55٪ من الأسهم للاكتتاب العام، وفي 2018 حدثت خلافات مالية بينها وبين العربية للطيران الأردن، لذا أعلنت العربية للطيران توقف جميع رحلاتها في الأردن، وفي أكتوبر 2018 ومع الذكرى السنوية الخامسة عشر لإطلاق عمليات العربية للطيران تم تغيير شعار الشركة وتلونت جميع الطائرات بالشعار الجديد، و تمتلك العربية للطيران مراكز عمليات عديدة في الشارقة، رأس الخيمة، أبو ظبي، المغرب، الأردن، مصر.