طريقة عمل مربى البلح الاصفر

تعد مربى البلح الاصفر من أشهى أنواع المربى وأكثرها تميزاً وعلى الرغم من عدم انتشارها إلا أنها لذيذة للغاية ومغذية ومفيدة لأطفالك، تحضر تلك المربى بطريقة سهلة للغاية ولا تطلب العديد من المقادير وقد وفرنا لك في هذا المقال أسهل طريقة يمكنك تحضيرها بها بكل الأسرار والتكتات فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل

مربى البلح الاصفر

جددي لأولادك على الفطور واصنعي لهم تلك المربى كما يمكنك استخدامها لحشو الساندوتشات في المدارس والرحلات أو النزهات العائلية والعشاء أيضاً.

المقادير اللازمة لتحضير المربى:

كل ما تحتاجينه هو

أثنان كيلوجرام من البلح الأصفر الطازج والغير مستوي.

كيلو واحد من السكر الأبيض الناعم.

عصير حبة واحدة كبيرة من الليمون طازج ومصفى من البذور.

كمية من الماء حسب الحاجة.

قومي بتنظيف البلح وغسله للتخلص من الطين والأتربة العالقة. قطعي البلح إلى نصفين وتخلصي من النواه ويمكنك تقطيعه إلى قطع إذا أردت. أحضري وعاء كبير وواسع وضعي به كل كمية البلح. أضيفي السكر والليمون إلى البلح ثم اتركي البلح منقوع فيها لمدة ليلة كاملة. ستلاحظين بعد ذلك خروج السوائل من البلح. أحضري وعاء مناسب الحجم وضعي به البلح بالسوائل وأضيفي إليه كمية من الماء لتغطيه. ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركي الماء حتى يغلي. قلبي المكونات من وقت إلى آخر وتأكدي من إضافة المزيد من الماء إذا لاحظت أن الخليط بدأ يجف. قللي النار إلى هادئة وقلبي ثم اتركي الخليط حتى ينضج البلح وتتكون المربى ويصبح قوامها مناسب. ارفعي الخليط واتركيه يبرد ثم اخلطيه في الخلاط. أعيدي الخليط على النار لمدة دقائق مع التقليب. ارفع الخليط واتركيه يبرد تماماً ثم ضعيه في برطمانات معقمة ونظيفة واستخدميه.

خطوات تحضير مربى البلح الاصفر: