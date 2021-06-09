شروط التأهيل الشامل الجديد 1442 ومن هم المستبعدين من إعانات التأهيل الشامل

شروط التأهيل الشامل الجديد 1442 ومن هم المستبعدين من إعانة التأهيل الشامل نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير، حيث يبحث الكثير من المواطنين من المملكة العربية السعودية عن شروط إكرامية التأهيل الشامل، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى توفير العيش الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة وفئة الأيتام من ذوي الحاجة لمساعدتهم على توفير المتطلبات الاقتصادية للقضاء على الفقر، وتعتبر برامج التأهيل الشامل من أحد استراتيجيات السعودية في ضوء الرؤية المستهدفة لعام 2030، لذلك نجد مبادرات من المساعدات المالية والإعانات المادية للأسر محدودة ومتوسطة الدخل في المملكة، وفيما يلي نقدم شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل في السعودية وسلم إعانات التأهيل الشامل الجديد، فتابعونا.

شروط التأهيل الشامل الجديد 1442

التأهيل الشامل في السعودية هو أحد البرامج التكافلية التي تساعد بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات والمواطنين السعوديين الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو عضوية تعيقهم عن مزاولة مهنة أو عمل ما، لذلك تقدم الوزارة راتب يتم صرفه لهم بشكل شهري بعد استيفائهم لشروط التسجيل في إعانة التأهيل الشامل 1442 التالية:

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية. يشترط الإقامة الدائمة في المملكة لمقدم الطلب. كما يجب ألا يزيد دخله الشهري عن أربعة آلاف ريال. ينبغي على المتقدم بالطلب ألا يكون مسجلًا أو مستفيدًا من خدمات مراكز الإيواء الحكومية في السعودية. يشترط برنامج التأهيل الشامل أن يكون عمر المتقدم عند تعرضه للإعاقة أكثر من 45 عام. يشترط إقامة المتقدم في أحد مراكز الصحة السعودية التابعة للحكومة لفترة زمنية أكثر من ستة شهور في العام الواحد. حددت الجهات المختصة نوع الإعاقات المستحقة للإعانة، حيث يجب أن تكون الإعاقة ضمن سلم الإعاقات المعترف بها في برنامج التأهيل الشامل الجديد، وفيما يلي قائمة الإعاقات المعتمدة:

الإعاقات العضوية مثل العيوب الخلقية والشلل بأنواعه أو البتر.

إصابة المتقدم بالإعاقات النفسية أو الذهنية مثل الصرع والاضطرابات العقلية والاكتئاب والتوحد.

التسجيل في التأهيل الشامل 1442

تقدم موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة تسجيل إعانة التأهيل الشامل 1442 إلكترونيًا للمواطنين السعوديين، فهذه الفئات في المجتمع هم أكثر الأشخاص احتياجًا لتوفير سبل الراحل لهم، فخدمة التسجيل الإلكتروني على التأهيل الشامل وفر عليهم الكثير من الوقت والجهد على ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكنهم الاستعلام عن حالة قبول التأهيل الشامل بشكل إلكتروني مباشر عبر موقع الوزارة، وفيما يلي خطوات التسجيل في مكرمة التأهيل الشامل:

الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني. كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. اضغط على خيار “خدمات الوزارة”. انقر على “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”. قم بالدخول إلى خيار “الخدمات الإلكترونية”. اختر من الصفحة المعروضة “خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة”. يقوم المتقدم بإدخال البياتات المطلوبة في الحقول الفارغة. قم بإدخال بيانات الدخل الخاص بك بدقة. إدخال بيانات الحساب البنكي للمستفيد. قم بمراجعة البيانات جيدًا والتأكد من صحتها. يقوم المتقدم بالموافقة والإقرار على صحة البيانات المدخلة. قم في الخطوة الأخيرة بتقديم الطلب. يقوم المتقدم باستلام رسالة تتضمن رقم الطلب وتفاصيل الطلب. يمكن للمتقدم متابعة طلبه أو الاستعلام عن حالة الطلب عبر الضغط على قائمة طلباتي التي ترتبط بالمستفيد.

سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد 1442

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية سلم إعانات التأهيل الشامل 1442 في السعودية، حيث تترتب عليه قيمة الإعانات المالية التي يتم صرفه للمستفيد، حيث نجد اختلافًا في راتب التأهيل الشامل بين المستفيدين حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها كل شخص، وفيما يلي عرض لسلم ‘عانات التأهيل الشامل الجديد 1442:

يتم صرف 10 آلاف ريال للمصابين بالتوحد يصل راتب التأهيل الشامل لمرضى لين العظام والروماتايد بالمفاصل إلى 10 آلاف ريال سعودي. يصرف إعانة التأهيل الشامل للمصابين بتشوهات بسبب حادث أو خلع في أحد مفاصل الفخذين بقيمة 10 آلاف ريال سعودي. تصل إعانة التأهيل الشامل للمصابين بتشوهات خلقية بقيمة 10 آلاف ريال. إذا كان المستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف بأحد الذراعين أو ممن يعانون من قصر في أحد الزراعين عن الآخر يحصل على إعانة التأهيل الشامل بقيمة 40000 ريال سعودي. إذا كانت الإصابة بالضعف في الأطراف الأربعة فان المستفيد يحصل على راتب بقيمة 14 ألف ريال من إعانة التأهيل في سلم إعانات التأهيل الجديدة. إذا كانت الإصابة بتخلف عقلي متوسط أو بدرجة بسيطة تصل إعانة التأهيل الشامل لهم إلى 10 آلاف ريال. إعانة التأهيل الشامل للمصابين بعيب خلقي في القلب يبلغ 10 آلاف ريال. المصابين بالإعاقات المتعددة ذات الفئة المتوسطة يصل إعانة التأهيل الشامل الجديد لهم إلى 14 ألف ريال سعودي. يحصل المصابين بالصرع والأنيميا والإعاقات الذهنية على 10 آلاف ريال ضمن سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد 1442. في حالة الإصابة بعيوب في الإبصار أو ضعف في حاسة السمع أو عيوب خاصة بالنطق فان المصاب يحصل على إعانة تأهيل شامل بقيمة 4000 ريال سعودي تصل مكرمة التأهيل الشامل لمرضى الشلل الرباعي والثلاثي إلى 14 ألف ريال. إذا كان المستفيد مصاب بشلل رباعي تام يحصل على راتب من التأهيل الشامل بقيمة 20 ألف ريال. وفي حال كان من مرضى شلل التشنج بالأطراف السفلية فيتم صرف 10 آلاف ريال في سلم اعانات التأهيل الشامل 1442. يحصل المصاب ببتر خلقي في الأطراف العلوية أو أحدهما على راتب بقيمة 14 آلاف ريال من التأهيل الشامل. إذا كان المستفيد مصابًا بالبتر بسبب مرض خبيث يصرف إعانة بقيمة 10 آلاف ريال له. أما إذا كان البتر بسبب التعرض لحاث فانه يتم صرف 10 آلاف ريال ضمن إعانات التأهيل الشامل الجديدة. إذا كان المستفيد أبكمًا أو أصمًا فانه يحصل على راتب التأهيل الشامل بقيمة 10 آلاف ريال.

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل الجديد 1442

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الفئات المستبعدة من التأهيل الشامل 1442، فما هيأ سباب منع البعض من الحصول على إعانات التأهيل الشامل الجديد، نستعرض لكم الأسباب التالية:

إذا توجه المعاق للدراسة داخل المملكة على نفقة الدولة فيتم توقف صرف راتب التأهيل الشامل.

سفر المعاق للدراسة خارج السعودية سبب في استبعاده من التأهيل الشامل.

يوقف صرف إعانة التأهيل الشامل إذا زالت الأسباب التي أدت للإعاقة سواء كانت بشفاء المستفيد أو بوفاته.

إذا التحق المستفيد بأحد المراكز الصحية الحكومية أو الخاصة لتأهيله على نفقة المملكة لمدة زمنية أكثر من 6 شهور في السنة الواحدة، سواء كان ذلك داخل السعودية أو خارجها.

إذا تخلف المستفيد عن تحديث بيانات بشكل سنوي كما تقررها وتحددها وزارة العمل السعودية.

إذا وصل الدخل الشهري للمستفيد لأكثر من 4 آلاف ريال سعودي يتم استبعاده من إعانة التأهيل الشامل.

في حالة إقامة المستفيد خارج الأراضي السعودية يتم منعه من صرف راتب التأهيل.

التأهيل الشامل متى ينزل

يبحث المستفيدين من رواتب التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف راتب التأهيل الشامل كل شهر، حيث حددت الجهات المختصة تاريخ نزول إعانة التأهيل الشامل في حسابات المستفيدين، وتقرر بأن يكون الإيداع في اليوم السادس والعشرين من كل شهر بالتقويم الميلادي.