ضوابط لقبول الطلبات مقابل إيصال الكهرباء للمنازل بدون صكوك إلكترونياً في مكة وتبوك

بعد تزايد عمليات البحث حول آلية الكهرباء بدون صكوك، فقد قامت الأمانة العاصمة المقدسة المكاتب الهندسية جميعها من خلال صفحتها الرسمية بدعوتها إلى التقيد وفقاً لاشتراطات وضوابط إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكاً شرعية، مؤكدة الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق نظام (سبيل)، ويمكن البدء باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحمل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة، وطالبت المكاتب الهندسية بالتقيد بالضوابط المحدد، فومن الجدير بالذكر ان آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك بمكة، تنقسم إلى قسمين وهما ما نذكره كالتالي:

قسم لديهم طلبات سابقة حيث ينظر في طلبهم شريطة ألا يكون هناك إحداثات جديدة أو تعدٍّ أو تغيير الموقع.

وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لجهة أراضي الدولة.

وتعمل الشركة السعودية للكهرباء وتقديم خدماتها للمواطنين كافة وفي جميع مناطق المملكة العمل على توصيل الكهرباء لبعض مناطق المملكة وسوف نعرض لكم من خلال مقالنا هذا ضوابط قبول طلبات توصيل الكهرباء للمنازل بمنطقة مكة المكرمة دون صكوك إلكترونياً طبقا لتوفير الشروط اللزمة للمنازل والمعلن عنها من قبل أمانة العاصة المقدسة المكاتب الهندسية والتي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية.

ضوابط لقبول الطلبات مقابل إيصال الكهرباء للمنازل بدون صكوك الكترونيا في مكة:

سوف نعرض لكم في مقالنا هذا ومن خلال موقع ثقفني الضوابط والاشتراطات لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، حيث تضمنت الضوابط كالتالي:

أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية وأن يكون خارج حد الحرم وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي الكريم في 1441/12/16هـ مع إرفاق صورة الهوية الوطنية وإقرار وتعهد المواطن وإحداثيات الموقع وتقرير مساحي ويقوم المكتب الهندسي بعمل كروكي مساحي للموقع المراد إيصال الكهرباء به، وإرسال الطلب حسب النموذج المعتمد إلى الإدارات المختصة. ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ۱۲ شهرا السابقة، وقيام الإدارة العامة للتقنية الرقمية بالتنسيق مع فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة ومدير القطاع الغربي بإنشاء نافذة الكترونية أو ربط الكتروني بخصوص استيفاء المعلومات المطلوبة، ويتم تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة

استقبال طلبات إيصال التيار للمساكن دون صكوك في منطقة تبوك:

فقد أعلنت أمانة منطقة تبوك ، البدء في استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية بالمنطقة إلكترونيًّا والتي تنطبق عليها الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لمعالجة الطلبات واستكمالها من خلال الدخول على الرابط البوابة الإلكترونية امانة منطقة تبوك، وأكدت أمانة تبوك أن هذه الخدمة ستتيح للمواطن تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمباني بدون صك ملكية ومتابعة إجراءاته من خلالها؛ وفق ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية، وأقامت أمانة منطقة تبوك بعمل ورشة عمل تعريفية بضوابط واشتراطات الخدمة بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ متناولةً الضوابط التي ترتكز على استقبال الطلبات إلكترونيًّا وفرزها والتي سوف نذكرها في مكقالنا هذا ونعرض الشروط لكم بالتفصيل، ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم فيها بعد التاكد من طلب المتقدم الذي يشترط فيه عدة شروط اهمها :