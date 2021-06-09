الأردن يتسلم المواطنين المفرج عنهما من إسرائيل الدعجة والعنوز

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية إن السلطات الأردنية تسلمت اليوم المواطنين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز. وأضافت في بيان لها مساء الثلاثاء، أن ذلك يأتي بعدما أسفرت الجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.

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