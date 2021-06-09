الأيام المتبقية والعد التنازلي على قدوم أيام الشتاء 1443-2021

العد التنازلي لقدوم أيام الشتاء، فصل الشتاء هو الفصل المحبب للعديدين منا بسبب الأمطار والبرودة فالبعض منا يحب الشتاء أكثر من الصيف بفرق كبير، لهذا ينتظرون قدوم فصل الشتاء بفارغ الصبر ويقومون بالعد التنازلي لفصل الشتاء، لهذا إليكم الأيام المتبقية لفصل الشتاء في المملكة العربية السعودية لهذا العام 1443-2021.

موعد بداية فصل الشتاء

نظرًا لموقع السعودية الجغرافي وهو في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، نجد أن قدوم الشتاء في السعودية يكون في نهاية شهور العام أي بشهر ديسمبر، وقد يبدأ في يوم 22 من الشهر ويستمر الشتاء مثل باقي الشهور لثلاثة أشهر من السنة.

ونلاحظ أن الشتاء بالسعودية يختلف من منطقة لأخرى حيث تتميز بمظاهرها المناخية المختلفة، فبعض المناطق نجد أنه نادر هطول الأمطار بها واعتدال درجة الحرارة والمناطق الأخرى على العكس نجد أن الأمطار تهطل بها بكثرة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وقد يحدث في بعض المناطق وتتساقط الثلوج على الرغم من كونها ظاهرة نادرة الحدوث بالسعودية، ولكن ظهرت بكثرة في مناطق السعودية المختلفة في السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات الجوية العامة لكوكب الأرض.

متى الشتاء في السعودية؟

كما ذكرنا فإن أيام الشتاء السعيدة في المملكة العربية السعودية تبدء من يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2021 أما عن الشهر الهجري ففي يوم 18 من ربيع الأول لعام 1443، وتستمر فترة الشتاء الأولى حتى 40 يوم والفترة الثانية تستمر 26 يوم، وذلك التقسيم جاء من السعوديين القدماء وفقًا لشدة أيام الشتاء في البرودة وانخفاض درجات الحرارة.

قدوم فصل الشتاء إلى السعودية

بعض الدراسات الفلكية تشير أن فصل الشتاء يجيء هذا العام 2021 بالسعودية مع بداية يوم 21 ديسمبر ويستمر مدته حتى يوم 20 من مارس والدراسات الأخرى توضح أنه قد يأتي فصل الشتاء من يوم 7 من نوفمبر وينتهي في 7 فبراير، ولكن بشكل رسمي تبدء نسمات الشتاء اللطيفة الخفيفة في السعودية من 7 نوفمبر ليظل مدة من 88 حتى 91 يوم.