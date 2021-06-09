متى ينزل دعم ريف 1443 وشروط دعم ريف للاسر المنتجة يعتبر من الأسئلة التي يطرحها المستفيدين من هذا البرنامج حتى يتعرفوا على الموعد المقرر ليحصلوا على هذا الدعم، وهو الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة السعودية حتى تساعد صغار المزارعين على أن يقوموا بممارسة الأنشطة الزراعية الخاصة بهم، وسنتعرف في هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

متى ينزل دعم ريف 1443 وشروط دعم ريف للاسر المنتجة

أعلن برنامج دعم ريف على حسابي الرسمي أن المواعيد التي يتم خلالها صرف هذا الدعم بالنسبة إلى المستفيدين هي بداية الشهر الميلادي، وخاصة من اليوم الأول حتى اليوم العاشر، كما أكد البرنامج بأن تكرار الصرف لا يتم توحيده على جميع القطاعات، وإنما يختلف من قطاع إلى آخر حسب القطاع الذي قام المستفيد بالتسجيل فيه، فبعض البرامج يتم تكرارها أن بعض البرامج فلا يكرر فيها الدعم.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

وضعت وزارة الزراعة السعودية بعض الشروط حتى يستطيع المواطنين السعوديين أن يحصلوا على دعم ريف للأسر المنتجة، وأهم الشروط التي يضعها البرنامج هي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يكون من العاملين في مهنة من المهن الزراعية التي يقوم البرنامج بدعمها.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن يكون المتقدم يقيم في منطقة من المناطق التي يوفر لها البرنامج الدعم الريفي.

الدخل الإجمالي للشخص الذي يتقدم الاستفادة من هذا الدعم لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

لا يجب أن يكون المتقدم يستفيد من برنامج من البرامج التمويلية التي تقدمها المملكة إلى المزارعين.

الحد الأقصى الذي يستفيد منها الأفراد من هذا البرنامج هي 54 ريال سعودي.

يستخرج الوثيقة الخاصة بالعمل، ويتم استخراجها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يمتلك الحساب البنكي النشط.

يجب أن يتم التقديم من خلال منصة ريف الإلكترونية.

طرق الاستفسار عن الدعم

يستطيع المزارعين في المملكة العربية السعودية أن يستفسرون عن إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج من خلال الاتصال على الرقم الذي خصصته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة وهو رقم 19930، وهذا الاتصال الموحد يبدأ عمله من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي في الرابعة عصرًا بالإضافة إلى أن المستفيدين يمكنهم الدخول على الحساب الرسمي لبرنامج ريف على تويتر ،ويتعرفون على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يحتاج إليها.