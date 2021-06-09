هوية مقيم الرقمية على منصة أبشر وأهم مميزاتها للمقيم

مميزات هوية مقيم الرقمية للمقيم، بعد إطلاق هوية مقيم الرقمية للمقيمين في المملكة العربية السعودية تعددت التساؤلات حول كيفية الاستخدام وعن استبدالها للهوية الورقية، وكذلك عن مميزات هوية مقيم الرقمية، وقامت مديرية الجوازات بتوضيح الإجابات لكل تلك الأسئلة للمقيمين وأوضحت أن هوية مقيم متاحة من خلال المنصة الحكومية الإلكترونية منصة أبشر، كما وذكرت فوائد هوية مقيم لجميع الأشخاص حتى يكونوا على علم كاف بها.

هوية مقيم في السعودية

هوية المقيم أو بطاقة الهوية الوطنية هي ما يثبت تواجد الفرد سواء كان مقيم أو مواطن على أراضي المملكة العربية السعودية، ومن خلالها يتم التحقق من شخصية الفرد وجمع المعلومات عنه، وتتجدد بطاقة الهوية الوطنية أو هوية مقيم كل فترة محددة وتتغير بتحديث بيانات الشخص.

وبدون حمل هوية مقيم أو تحديثها يعرض المقيم نفسه للغرامة المالية، والمسائلة القانون في حالة عدم الالتزام، لهذا هو أمر هام تحديث بيانات هوية مقيم وضرورة حملها.

مزايا هوية مقيم الرقمية

أوضحت هيئة الجوازات العامة في حسابها الرسمي على منصة تويتر أن هوية مقيم الرقمية تعمل عمل هوية مقيم الأصلية الورقية في حالة عدم حمل الشخص لها، حيث تعتبر هذه واحدة من مميزات هوية مقيم الرقمية وهي التسهيل من التحقق من شخصية حامل الهوية، كما ويمكن تحميل الهوية الرقمية على الهاتف بدون الحاجة للاتصال بالانترنت من أجل استخدامها، واستكمالًا لمميزات هوية مقيم الرقمية أنها تحمل لرمز الاستجابة السريعة رمز QR لاستخدامها بسهولة وبطريقة سهلة وسريعة.

ويجب الالتزام بحمل إحدى الهويتين الرقمية أو الورقية لإظهارها لرجال الشرطة عند طلبها، واستخدامها في الكثير من الخدمات بالسعودية.