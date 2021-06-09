طريقة التسجيل في حساب مواطن ورابط التقديم

التسجيل في حساب مواطن، برنامج حساب مواطن من البرامج التي تعين المواطن السعودي على سداد الالتزامات المطلوبة منه بكل شهر، فهو من برامج الدعم التي توفر للمواطن مبلغ شهري محدد على حسب العديد من العوامل منها السكن والأسرة والعمل، وكانت بداية انطلاق البرنامج في أواخر عام 2017 واستمر حتى هذا اليوم في توفير الدعم الشهري لمستفيدي دعم حساب مواطن.برنامج حساب مواطن
كان إنشاء برنامج حساب مواطن بسبب التسهيل على المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار المفاجئ منذ عدة سنوات نتيجة لإصلاحات الاقتصاد التي صحبها ارتفاع في الأسعار، لهذا كان برنامج حساب مواطن.
ومن خلاله تمكن المواطن السعودي من مكافحة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، كما وساعد بشكل كبير في أزمة انتشار فيروس كورونا على الرغم من توقف التسجيل به منذ دورة حساب مواطن 36 ولكن جميع المسجلين بالبرنامج منذ انطلاقه قد استفادوا بشكل كبير من مبلغ الدعم الشهري المقدم من البرنامج، خاصةً بعد توقف الكثير من النشاطات والأعمال الصغيرة، وقد تمكن من القيام بدوره في حماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وكان الحد الأدنى لقيمة الدخل للأسرة هو 8699 ريال وأقصى قيمة هي 20159 ريال سعودي.إنشاء حساب في حساب مواطن
لكي يقوم المواطن بتسجيل الدخول في حساب مواطن أو بإنشاء حساب في البرنامج، عليه فتح رابط التسجيل في حساب مواطن وهو https://ca.gov.sa/ واتباع خطوات التسجيل التالية:
- فعند الضغط على الرابط تظهر صفحة تسجيل البيانات الشخصية.
- تتمثل تلك البيانات في رقم هوية المواطن الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المتاح للتواصل وفي النهاية كلمة السر.
- وجميعها بيانات ضرورية لمعرفة التواصل مع المتقدم وجمع المعلومات عن حالته الاقتصادية والمعيشية.
- ويقوم البرنامج بإرسال كلمة سر يتم تغييرها فور الحصول عليها.
- وبهذا يكون تم إنشاء حساب في برنامج حساب مواطن، ولكن يجب استكمال باقي البيانات وهي رقم الحساب البنكي والعنوان وقيمة الدخل الشهري وتسجيل بيانات الأسرة وربة الأسرة ويجب أن يكون هو من يقوم بتسجيل تلك البيانات.
الوسوم
التسجيل في حساب مواطن، برنامج حساب مواطن من البرامج التي تعين المواطن السعودي على سداد الالتزامات المطلوبة منه بكل شهر، فهو من برامج الدعم التي توفر للمواطن مبلغ شهري محدد على حسب العديد من العوامل منها السكن والأسرة والعمل، وكانت بداية انطلاق البرنامج في أواخر عام 2017 واستمر حتى هذا اليوم في توفير الدعم الشهري لمستفيدي دعم حساب مواطن.برنامج حساب مواطن
كان إنشاء برنامج حساب مواطن بسبب التسهيل على المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار المفاجئ منذ عدة سنوات نتيجة لإصلاحات الاقتصاد التي صحبها ارتفاع في الأسعار، لهذا كان برنامج حساب مواطن.
ومن خلاله تمكن المواطن السعودي من مكافحة التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية، كما وساعد بشكل كبير في أزمة انتشار فيروس كورونا على الرغم من توقف التسجيل به منذ دورة حساب مواطن 36 ولكن جميع المسجلين بالبرنامج منذ انطلاقه قد استفادوا بشكل كبير من مبلغ الدعم الشهري المقدم من البرنامج، خاصةً بعد توقف الكثير من النشاطات والأعمال الصغيرة، وقد تمكن من القيام بدوره في حماية ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وكان الحد الأدنى لقيمة الدخل للأسرة هو 8699 ريال وأقصى قيمة هي 20159 ريال سعودي.إنشاء حساب في حساب مواطن
لكي يقوم المواطن بتسجيل الدخول في حساب مواطن أو بإنشاء حساب في البرنامج، عليه فتح رابط التسجيل في حساب مواطن وهو https://ca.gov.sa/ واتباع خطوات التسجيل التالية:
- فعند الضغط على الرابط تظهر صفحة تسجيل البيانات الشخصية.
- تتمثل تلك البيانات في رقم هوية المواطن الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المتاح للتواصل وفي النهاية كلمة السر.
- وجميعها بيانات ضرورية لمعرفة التواصل مع المتقدم وجمع المعلومات عن حالته الاقتصادية والمعيشية.
- ويقوم البرنامج بإرسال كلمة سر يتم تغييرها فور الحصول عليها.
- وبهذا يكون تم إنشاء حساب في برنامج حساب مواطن، ولكن يجب استكمال باقي البيانات وهي رقم الحساب البنكي والعنوان وقيمة الدخل الشهري وتسجيل بيانات الأسرة وربة الأسرة ويجب أن يكون هو من يقوم بتسجيل تلك البيانات.
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