سوريا تعلن التصدي "لعدوان إسرائيلي" فوق دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدّى "لعدوان إسرائيلي" صاروخي في سماء العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة في خبر عاجل: "دفاعاتنا الجوية تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية".

وتحدثت "سانا" في وقت سابق الليلة عن سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق، من دون ذكر أي تفاصيل عن المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي ولا الخسائر المحتملة الناجمة عنها.

وقال معارضون سوريون إن الصواريخ الإسرائيلية ربما استهدفت فصائل مسلحة تدعمها إيران. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء.

ويعد هذا الهجوم أول ضربة صاروخية خلال شهر. واستهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية الساحلية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من مايو الماضي.

وقالت مصادر مخابراتية غربية إن تكثيف إسرائيل ضرباتها على سوريا منذ العام الماضي يأتي في إطار حرب سرية وافقت عليها الولايات المتحدة.

والضربات أيضا جزء من سياسة معادية لإيران قوضت في العامين الماضيين القوة العسكرية الكبيرة التي تتمتع بها طهران من دون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الأعمال القتالية.

وقالت المصادر المخابراتية إن إسرائيل وسعت في العام المنصرم نطاق أهدافها في أنحاء سوريا، حيث شارك آلاف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في استعادة كثير من الأراضي التي فقدتها القوات الحكومية.