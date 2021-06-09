نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على الشتاء 2021/2022 ومتى ينتهي فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على الشتاء 2021/2022 مع دخول فصل الصيف وإزدياد درجات الحرارة تدريجياً يوماً بعد يوم وبالتالي بدأ الكثير من الأشخاص يشتاقون إلى موسم الشتاء والأجواء الشجية والهدوء ومشاهدة الأمطار وبالتالي يمكن معرفة متى يأتي فصل الشتاء وينتهي فصل الصيف ومعرفة عدد الأيام والشهور المتبقية، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

متى يبدأ فصل الشتاء 2022

سوف يبدأ الشتاء رسميا يوم 22 ديسمبر 2021 وبالتالي سوف يمتد فصل الشتاء لمدة ثلاثة أشهر وبالتالي تنقسم وصول العام إلى أربع فصول وهي فصل الشتاء وفصل الربيع، وكذلك فصل الصيف فصل الخريف وبالتالي بعد دخول فصل الربيع تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وسقوط الأمطار، وذلك على حسب الموقع الجغرافي أو الإقليم المناخي لهذه الدولة.

متى ينتهي فصل الشتاء

يبدأ انتهاء فصل الشتاء بعد ثلاثة أشهر من بدايته حتى يدخل فصار نبيعه وبالتالي يستمتع الجميع بمشاهدة المناظر الخضراء الطبيعية والزهور المتفتحة ويدخل الصوم والسعادة على الجميع وبالتالي ينتهي فصل الشتاء في مارس 2022 حتى يبدأ الفصل المفضل لدى الكثير من الأشخاص في فصل الربيع الذي تعتدل فيه درجات الحرارة وتتفتح الأزهار.

مواعيد فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية

سوف يبدأ فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية بدءاً من اليوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر، وذلك عند حدوث الظاهر المعروفة باسم الانقلاب الشتوي وبالتالي يكون محور الأمر متواجد جهة الشمال بعيدا عن الشمس.

أما بالنسبة لبدء فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية سوف يبدأ يوم 21 من شهر يونيو، وهذا الموعد سوف يبدأ في فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويكون محور الكرة الأرضية من جهة الشمال باتجاه الشمس وبالتالي ترتفع درجات الحرارة كثير وقتها.