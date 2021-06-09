إصابة بنزيمة في الركبة.. ومدرب منتخب فرنسا يعلق

تم استبدال المهاجم كريم بنزيمة بعد إصابته في الركبة في الشوط الأول من مباراة فرنسا الودية أمام بلغاريا استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

وغادر مهاجم ريال مدريد الملعب قبل أربع دقائق من الاستراحة بعد سقوطه بشكل سيئ عقب ضربة رأس.

وظل بنزيمة، الذي عاد الأسبوع الماضي إلى تشكيلة فرنسا بعد غياب عن المنتخب الوطني دام أكثر من خمسة أعوام، على مقاعد البدلاء بعد تلقيه العلاج على يد الفريق الطبي لبطلة العالم.

وقال مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، لتلفزيون (تي.إف.1): "إنها كدمة في الركبة، مما يؤثر أيضا على العضلات. شعر بألم وطلب استبداله".

وخرج بنزيمة، الذي كان يلعب مباراته الثانية مع فرنسا بعد غياب دام أكثر من خمسة أعوام، مصابا في الدقيقة 41، وقال المدرب ديدييه ديشان إنه لا يرغب في المجازفة بمهاجم ريال مدريد.

استغل البديل أوليفييه جيرو الفترة التي لعبها جيدا، ليسجل ثنائية ويقود منتخب فرنسا بطل العالم للفوز 3-صفر على بلغاريا وديا في آخر مباراة استعدادية له لبطولة أوروبا لكرة القدم.

وتستهل فرنسا مشوارها في بطولة أوروبا أمام ألمانيا في ميونيخ، الثلاثاء المقبل، قبل أن تواجه المجر وكذلك البرتغال بطلة أوروبا في المجموعة السادسة.

وحضر المباراة خمسة آلاف متفرج بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا على آخر مواجهة لعبتها فرنسا أمام جماهير ضد البرتغال.