مجلس المستشارين فى المغرب يوافق على مشروع قانون تقنين الحشيش

وبحسب "سكاى نيوز"، بعد المصادقة على مشروع قانون تقنين "الكيف"، مع إقرار تعديلات على بعض مواده، سيعود النص التشريعى إلى مجلس النواب فى إطار قراءة ثانية.
ويرخّص القانون لنشاط زراعة هذه النبتة من أجل استخدامها فى الصناعات الطبية.
ويتوخى النص التشريعى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندى ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندى مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكانت فرق برلمانية مغربية قد تقدمت قبل سنوات بمقترحات قوانين لتقنين هذه الزراعة، إلى جانب العفو عن مزارعيها الملاحقين قضائيا، لكنها لم تحظى بالمناقشة داخل البرلمان.
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