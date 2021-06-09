كورونا فى المكسيك .. 3.449 إصابة جديدة و262 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و438 ألفًا و11 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 229 ألفًا و100 حالة.

وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.