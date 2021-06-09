أشد فتكا .. البرازيل تواجه شبح الموجة الثالثة لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "فرانس برس"، هناك توقعات بأن تسجل البرازيل أحد أسوأ معدلات الوفيات على مستوى العالم بواقع ما يزيد عن 220 حالة لكل 100 ألف نسمة، ما سيتسبب فى ارتفاع الحصيلة الكلية إلى 500 ألف وفاة مع نهاية يونيو الجارى.

وانتقد الاختصاصى فى مركز "برازيليا للأمراض المعدية"، خوسيه ديفيد أوربايز، طريقة مواجهة الجائحة فى بلاده، قائلا، إن البرازيل تعاملت مع كارثة صحية غير مسبوقة، وكأنها أمر عادى.

وأكد خبير الأوبئة فى جامعة برازيليا، ماورو سانشيز، أن الموجة الثالثة ستكون أشد فتكًا، إذا فشل التلقيح فى تعويض الأثر السلبى لتخفيف القيود.