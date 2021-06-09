شروط التسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية 2021/2022 ورابط التسجيل

شروط التسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية 2021/2022 يرغب الكثير من أولياء الأمور في التعرف عليها ويوجد بحث مكثف عبر المواقع من خلال محرك البحث جوجل عن خطوات التسجيل وشروط القبول في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية وقد جاء هذا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم للمدارس المصرية الحكومية واللغات وقد تضمن إعلان الوزارة خطوات التسجيل ورابط التسجيل وكذلك الشروط المطلوبة وسن التقديم بالصف الأول الابتدائي ونتابع معكم التفاصيل عبر السطور التالية.

شروط التسجيل أولى ابتدائي في المدارس الحكومية 2021/2022

صدر بيان عن وزارة التربية والتعليم يتضمن كل التفاصيل الخاصة بالتقديم والتي من ضمنها شروط القبول في المدارس الحكومية المصرية بالصف الأول الابتدائي وهي:

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

سن الطالب عند التقديم 6 أعوام عند التقديم.

يستطيع ولي الأمر أن يقوم بتسجيل الطالب في عدة مدارس في نفس الوقت وقد يقوم بتغيير الرغبات وقت رغبته في ذلك في فترة التقديم الإلكتروني.

بعد ظهور نتيجة القبول إلكترونيًا يتقدم ولي الأمر بالملف الورقي في المدرسة على الفور.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم.

كل من تتوافر به الشروط السابق ذكرها يستطيع أن يقوم بالتسجيل من خلال الرابط المخصص للتقديم لجميع محافظات مصر.

عملية التسجيل سارية حتى نهاية شهر يونيو الحالي.

يتم التسجيل من خلال رابط تسجيل أولى ابتدائي .

. يجب تعبئة كافة البيانات الموجودة من خلال الرابط مع التأكد من دقتها بالكامل قبل التسجيل.

بعد الانتهاء من التسجيل يتم طباعة الاستمارة الالكترونية.

يتم إدراج الاستمارة الإلكترونية ضمن الملف الورقي الخاص بالطالب والذي يتم تقديمه في المدرسة.

خطوة التسجيل الإلكتروني خطوة هامة للغاية في التقديم حيث أنه لن يتم قبول أوراق الطالب إذا لم يتم التقديم الإلكتروني.

تقدم الوزارة خطوة التسجيل الإلكتروني نظرَا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا وذلك لعدم وجود تزاحم في المدارس والحفاظ على التباعد على أن يتم تقديم الملف الورقي وفقًا لجدول زمني لضمان عدم وجود تكدس مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم