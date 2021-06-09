ارتتفاع حصيلة تصادم قطارين فى باكستان إلى إلى 63 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكان قد شهد إقليم السند فى باكستان، الاثنين الماضى، حادثًا مروعا خط للسكك الحديدية جنوب الإقليم حيث اصطدم قاران كانا يقلان ما يقرب من 1100 راكب.
وانتقلت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين ذوى الحالات الحرجة مستشفيات السند وإقليم البنجاب، فيما تم إحالة المصابين الأكثر استقرارا للعلاج فى مستشفى جوتكا.
ونصبت السلطات الباكستانية معسكرًا طبيًا بالقرب من مكان الحادث، كما تم تعليق حركة القطارات.
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