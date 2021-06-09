كيفية التقديم في المدارس التجريبية لسنة 2022، الكثير من الناس يبحثون عن الموقع الخاص بالتقديم في المدارس التجريبية، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية عن إمكانية التقديم في هذه المدارس سواء كانت تجريبية أو حكومية، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، أتاحت الوزارة موقع إلكتروني للتسجيل من خلاله، وذلك للحد من الازدحام الذي يؤدي إلي زيادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.كيفية التقديم في المدارس التجريبية لسنة 2022
بعد أن أعلنت الوزارة عن إمكانية التسجيل في المدارس خلال الشهر الجاري، يمكن الآن لأولياء الأمور الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والتقديم فيه .
وذلك يكون عن طريق عدة خطوات بسيطة.الشروط اللازم توافرها للتسجيل
بدأ أولياء الأمور بعد انتهاء أبنائهم من الامتحانات في البحث عن كيفية التسجيل عبر الموقع والشروط اللازم توافرها للتسجيل في الموقع، يوجد بعض الشروط التي يجب على أولياء الأمور مراعاتها عند التقديم وهي كالآتي:
- حددت الوزارة سن المتقدمين في المدارس الرسمية في المستوى الأول وأيضاً المدارس المتميزة للغات، و يبدأ من سن 4 سنوات إلى 5 سنوات، ولا يقبل أي طفل أقل من 4 سنوات.
- ولا يزيد سن المتقدمين في رياض الأطفال عن 6 سنوات، ولا يقبل هذا الطفل إن زاد عن 6 سنوات ولو حتي بيوم واحد.
- ويجب أن يلتزم ولي أمر الطفل بالمربع السكني المكتوب في بطاقته الشخصية.
- يجب على ولي أمر الطالب عند طلب الانضمام للمدرسة أن يوقع على إقرار بعدم التقدم بمدرسة أخرى بجانب المدرسة الأولى، وإذا حدث ذلك يلغي الطلب من المدرستين.
- وبعد استلام جميع طلبات المتقدمين يتم توزيع الطلاب لأقرب مدرسة حسب عنوان كل طالب
تحتاج الوزارة لبعض الأوراق لتسهيل اختيار مدرسة للطالب، وتتمثل هذه المستندات في الآتي:
- يجب تقديم 7 صور للطالب المتقدم.
- وإحضار أصل شهادة ميلاد الطالب المتقدم.
- وتقديم صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.
- ويجب تقديم فايل لحفظ الورق، وملف تقديم.
- وإحضار 3 طوابع وهما: طابع خاص بالمهن التعليمية، طابع خاص بالمشروعات التعليمية، طابع خاص بتنمية الموارد
- إحضار شهادة تفيد بأن الطالب معافي صحياً، وتكون مختومة من مكتب التأمينات الصحية ويكون تابع لمحل الإقامة الخاص بالطالب، ويوجد في الشهادة الصحية الطوابع الخاصة بالتأمين الصحي.
- لو كان الأب متوفى تتقدم الأم بالطلب مع إحضار شهادة الوفاة وإقرار الوصاية، ولو كان الأب في سفر تتقدم الأم مع إحضار صورة من التوكيل، وإذا كان انفصل الأب عن الأم تتقدم الأم مع إحضار ما يثبت حق الولاية التعليمية للطفل.
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كيفية التقديم في المدارس التجريبية لسنة 2022، الكثير من الناس يبحثون عن الموقع الخاص بالتقديم في المدارس التجريبية، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية عن إمكانية التقديم في هذه المدارس سواء كانت تجريبية أو حكومية، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، أتاحت الوزارة موقع إلكتروني للتسجيل من خلاله، وذلك للحد من الازدحام الذي يؤدي إلي زيادة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.كيفية التقديم في المدارس التجريبية لسنة 2022
بعد أن أعلنت الوزارة عن إمكانية التسجيل في المدارس خلال الشهر الجاري، يمكن الآن لأولياء الأمور الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والتقديم فيه .
وذلك يكون عن طريق عدة خطوات بسيطة.الشروط اللازم توافرها للتسجيل
بدأ أولياء الأمور بعد انتهاء أبنائهم من الامتحانات في البحث عن كيفية التسجيل عبر الموقع والشروط اللازم توافرها للتسجيل في الموقع، يوجد بعض الشروط التي يجب على أولياء الأمور مراعاتها عند التقديم وهي كالآتي:
- حددت الوزارة سن المتقدمين في المدارس الرسمية في المستوى الأول وأيضاً المدارس المتميزة للغات، و يبدأ من سن 4 سنوات إلى 5 سنوات، ولا يقبل أي طفل أقل من 4 سنوات.
- ولا يزيد سن المتقدمين في رياض الأطفال عن 6 سنوات، ولا يقبل هذا الطفل إن زاد عن 6 سنوات ولو حتي بيوم واحد.
- ويجب أن يلتزم ولي أمر الطفل بالمربع السكني المكتوب في بطاقته الشخصية.
- يجب على ولي أمر الطالب عند طلب الانضمام للمدرسة أن يوقع على إقرار بعدم التقدم بمدرسة أخرى بجانب المدرسة الأولى، وإذا حدث ذلك يلغي الطلب من المدرستين.
- وبعد استلام جميع طلبات المتقدمين يتم توزيع الطلاب لأقرب مدرسة حسب عنوان كل طالب
تحتاج الوزارة لبعض الأوراق لتسهيل اختيار مدرسة للطالب، وتتمثل هذه المستندات في الآتي:
- يجب تقديم 7 صور للطالب المتقدم.
- وإحضار أصل شهادة ميلاد الطالب المتقدم.
- وتقديم صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.
- ويجب تقديم فايل لحفظ الورق، وملف تقديم.
- وإحضار 3 طوابع وهما: طابع خاص بالمهن التعليمية، طابع خاص بالمشروعات التعليمية، طابع خاص بتنمية الموارد
- إحضار شهادة تفيد بأن الطالب معافي صحياً، وتكون مختومة من مكتب التأمينات الصحية ويكون تابع لمحل الإقامة الخاص بالطالب، ويوجد في الشهادة الصحية الطوابع الخاصة بالتأمين الصحي.
- لو كان الأب متوفى تتقدم الأم بالطلب مع إحضار شهادة الوفاة وإقرار الوصاية، ولو كان الأب في سفر تتقدم الأم مع إحضار صورة من التوكيل، وإذا كان انفصل الأب عن الأم تتقدم الأم مع إحضار ما يثبت حق الولاية التعليمية للطفل.
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