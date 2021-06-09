تعتبر من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الاشخاص في جميع أنحاء السعودية هي كيفية التواصل مع شركة الكهرباء السعودية ، ويمكن للأشخاص التواصل مع الكهرباء السعودية هاتفيا والكترونيا ويمكن أيضا دفع الفواتير وإصلاح الأعطال ، وتسعي الحكومة السعودية لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها اكثر تطورا لمواكبة التقدم التكنولوجي ، ويعتبر كيفية التواصل مع الشركة من بين تلك الخدمات لتسهيل المعاناة التي كان يعاني منها المواطن للوصول للمعلومة ، وتم أيضا الوصول إلي خدمة عملاء الكهرباء وذلك للتسهيل علي المواطن سواء كان ذلك إلكترونيا أو هاتفيا ، كما تم الإعلان عن شروط تركيب عداد كهرباء جديد ، وسوف نتعرف من خلال مقالنا علي أرقام شركة الكهرباء السعودية وكذلك رقم الطوارئ وطرق التواصل مع الشركة من خلال السطور التالية.

كيفية التواصل مع شركة الكهرباء السعودية

اتاحت الشركة عدد من طرق التواصل مع العملاء وذلك لحل جميع المشكلات التي تواجههم ، وقد حددت رابط للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر خدمة حاسبتي ، كما سهلت جميع إجراءات إرسال الشكاوى أو الوصول إلى المقر من خلال :

العنوان الرئيسي للشركة، تقاطع ش العليا مع ش ريحانة بنت زايد- حي العارضة- ص.ب 22955- الرياض.

يمكن التواصل مع شركة الكهرباء بالمملكة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر.

يمكن التواصل وإرسال الاستفسارات مع شركة الكهرباء من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

متاح للمواطنين التواصل مع شركة الكهرباء بالمملكة من خلال تطبيقها على App Store.

أرقام الاتصال بالشركة

كانت شركة الكهرباء قد أعلنت الأرقام الساخنة للتواصل مع المواطنين بسهولة وذلك لاستقبال الشكاوى وحلها بسهولة وذلك من خلال

الاتصال علي الرقم 920001100.

كما يمكن الحصول علي معلومات الفاتورة من خلال أجهزة الخدمات الذكية من المواقع.

كما يمكن للعميل الاتصال المباشر علي مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد 920001100.

أو عبر شبكة التواصل الاجتماعي من خلال موقع تويتر [email protected]

وكذلك أيضا خدمة الرسائل القصيرة بالهاتف عبر الرقم الموحد لجميع الشبكات 500120.

وتعمل الشركة على الاستعداد اللازم لتلقى البلاغات والاتصالات حول كافة الأعطال الطارئة على رقم طوارئ الكهرباء 933 ، كما أتاحت الشركة خدمة جديده منذ فتره وهي التسجيل في الفاتورة الثابتة لشركة الكهرباء السعودية والتي لاقت استحسان كبير من جميع الأشخاص الذين استخدموها ويمنكم الاطلاع علي هذه الخدمة عن طريق موقع شركة الكهرباء السعودية.