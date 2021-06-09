27 قتيلا فى هجوم مسلح على أحد الأسواق بـ نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وقالت متحدثة باسم الشرطة النيجيرية فى ولاية بنوى، إن الهجوم وقع فى منطقة أجاتو، مساء أمس الثلاثاء، حين كان السكان المحليون يهمون بإغلاق السوق.

وأكدت أنه جارٍ التحقيق لكشف مزيد من التفاصيل عن الهجوم ومعرفة دوافعه.

وتعد ولاية بنوى فى نيجيريا جزءًا من منطقة الحزام الأوسط حيث تشهد مواجهات مسلحة، بشكل مستمر، بين مزارعين ورعاة رحل من أجل الوصول إلى الموارد.