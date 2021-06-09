الصين توافق على منح استخدام سينوفاك لـ الأطفال .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم، فإن الصين تصبح بهذا أول دولة تفتح برنامج التلقيح لصغار السن فى عمر الثالثة.

وأكد متحدث باسم "سينوفاك" أن لقاح كورونا التابع للشركة، تمت الموافقة عليه للاستخدام فى حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا"، ومع ذلك لم تقدم الشركة أى معلومات حول موعد بدء تلقى الأطفال لـ اللقاح.

وتعد لجنة الصحة الوطنية فى الصين، مسؤولة عن تحديد الجدول الزمنى لطرح اللقاح فى البلاد، وستقوم بتحديث خططها لتشمل الأطفال المصرح لهم بتلقيها.