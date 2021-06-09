إسرائيل.. المحكمة العليا تقرر الاستماع لعائلات حي الشيخ جراح

قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عقد جلسة استماع لعدد من عائلات حي الشيخ جراح بالقدس.
وقررت المحكمة الإسرائيلية الاستماع لعدد من عائلات حي الشيخ جراح بالقدس خلال أقل من شهرين، أي في العشرين من الشهر المقبل لمتابعة الملف القانوني والاستئناف المقدم باسم بعض عائلات الحي المهدد بالتهجير.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أصدرت أمرا إلى المستشار القضائي للحكومة بتحديد موقفه، بخصوص الإجراء القضائي المتعلق بقضية إخلاء العائلات من حي الشيخ جراح.
وكان حي الشيخ جراح وراء اندلاع اضطرابات كبيرة في القدس، بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بالحي.
وأشعلت الاضطرابات في القدس والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن القادة الإسرائيليين من أن إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية سيزيد من المواجهات في المسجد الأقصى وسيعيد التوتر والصراع والحرب.
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